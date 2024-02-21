Suudi Arabistan'da bir ilk yaşandı. Rumi Al-Qahtani isimli genç kadın, güzellik yarışmasına gönderildi

Suudi Arabistan'da bir ilk yaşandı. Rumi Al-Qahtani isimli genç kadın, güzellik yarışmasına gönderildi.Suudi Arabistan'da gerçekleştirilenvegüzellik yarışmalarının ardından, Rumi Al-Qahtani isimli genç kadın, Miss Asia 2024 güzellik yarışmasına gönderilen ilk Suudi Arabistanlı kadın oldu.Şeriat ile yönetilen ülkenin ilk kadın güzellik kraliçesi adayı olan Al-Qahtani'nin podyumda saçlarını savurduğu anlar,olarak yorumlandı.Yarışmayı Filipinler adayı Dyan Shane Mag-Abo kazandı.