Göz dolduran defile

2019'da Britanya’nın en iyi tasarımcısı ödülünü kazanan genç Türk tasarımcı Tuncer Tonun, 2024 Londra Moda Haftası'nda koleksiyonunu sergiledi

Birbirinden ilginç ve iddialı tasarımlarıyla moda dünyasının nabzını tutan Tuncer Tonun, 2024 Londra Moda Haftası'nda (LFW) yer alan koleksiyonuyla bir kez daha dikkatleri üzerine çekti.“The Secret Behind The Curtains” (Perdelerin Ardındaki Sır) koleksiyonuyla, 2019 London Fashion Week kapsamında düzenlenen Fashions Finest yarışmasında, Britanya’nın en iyi tasarımcısı ödülünü kazanan Tuncer Tonun, bu kez de “Anatomy of Confession” (Günah Çıkarmanın Anatomisi) koleksiyonu ile göz doldurdu.Sıra dışı tasarımlarıyla moda severlerin yakın markajında olan ödüllü genç tasarımcı Tonun, 2024 LFW’e katıldığı “Anatomy of Confession” koleksiyonu ile kadınların öz güvenli duruşuna ve kadına yönelik şiddete dikkat çekti.Londra’nın merkezinde yer alan tarihi St Johns Kilisesi’nde düzenlenen şovun açılışı, tasarımlarında çeşitliliğin altını çizerek, doğu-batı sentezini tüm şıklığıyla ortaya koyan Tonun’un koleksiyonu ile başladı.Tuncer Tonun, gösterisinin finalinde mankenlerden birinin pelerinine işlediği "STOP VIOLENCE AGAINST WOMEN" (Kadına Şiddete Hayır) yazısıyla büyük alkış topladı.Geleneksel Türk Kültürünün vazgeçilmez temalarını koleksiyonlarına taşıyan Tonun, bu kez Acem çay bardağı tabağı ya da kahvehane bardağı tabağı olarak bilinen kırmızı çizgili klasik çay tabaklarını kullanarak ihtişamlı bir koleksiyon hazırladı.“KADININ ZARAFETİ CESARETİNDEN GELİR”Göz kamaştıran eşsiz koleksiyonlarıyla geri dönüşümden doğaya, kadından nostaljiye pek çok konuya değinen Türk tasarımcı Tuncer Tonun, “Kadının zarafeti cesaretinden gelir. Kadının gücünden çekinmek yerine, o gücün sunduğu muazzam bereketten beslenmeyi öğrenmeliyiz. Böylece yaşamın dengesini yakalamakla kalmayacak, aynı zamanda bu dengenin sağladığı muhteşem enerjiyle bütün olmayı da öğreneceğiz.” diyor.