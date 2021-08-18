Su krizine çözüm

DÜNYADAKİ 3 MİLYAR İNSANIN İÇME SUYUNA ERİŞİMİ OLDUKÇA SORUNLU

DSÖ’nün verilerine göre dünyada yaklaşık 785 milyon insan temiz içme suyuna erişebiliyor. 2 milyar insanın dışkıyla kirletilmiş suyu içtiği göz önüne alındığında, yeni teknolojinin büyük faydalar sağlayabileceği öngörülüyor. Çünkü kirlenmiş su; ishal, kolera, dizanteri, tifo ve çocuk felci gibi ölümle sonuçlanabilecek hastalıklara neden oluyor.