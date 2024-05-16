"Maraş, hayalet şehir olmaktan çıkmalı"

Kıbrıs'a gelerek Maraş’ı ziyaret eden Avrupa Konseyi Maraş Raportörü Piero Fassino, Maraş’ın bugünkü halinin içler acısı olduğunu söyledi ve “Artık hayalet şehir olmaktan çıkması gerekir” dedi

Avrupa Konseyi Maraş Raportörü Piero Fassino, Maraş’ta 50 yılın sonunda bir çözüme ulaşılması gerektiğini düşündüğünü kaydetti.Fassino, Birleşmiş Milletler’in de yardımıyla Maraş’ın yeniden canlı bir şehir olması için uğraş vermek gerektiğini kaydetti.Halkın şehri olduğunu belirttiği Maraş’ın bugünkü halinin içler acısı olduğunu kaydeden Fassino, “Artık hayalet şehir olmaktan çıkması gerekir” dedi.Ay sonunda Avrupa Konseyi’ne Maraş’la ilgili bir rapor sunacak olan Piero Fassino Cumhuriyet Meclisi’ni Avrupa Konseyi Parlamenterler Asamblesi’nde (AKPA) temsil eden milletvekilleri Oğuzhan Hasipoğlu, Armağan Candan ve Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay’ın eşliğinde Maraş’ı ziyaret etti.Ziyaret sırasında basına kısa açıklama yapan Fassino, Maraş’la ilgili çözümün BM’nin önerilerinin uygulanmasıyla gerçekleşebileceğine inandığını, diğer yandan ilgili tarafların da anlaşması gerektiğini söyledi.Fassionu bu ayın sonunda Maraş’ın son durumu hakkında rapor sunacağını raporda önerilerinin de yer alacağını söyledi.Fassino raporunu hangi plan çerçevesinde sunacağının sorulması üzerine, Kıbrıs’ta her iki tarafla gerçekleştirdiği temasları çerçevesinde bir rapor hazırlayacağını ifade etti.CTP Milletvekili Armağan Candan ise Fassino’nun ikinci kez adaya geldiğini belirterek, 3 yıl önce AKPA’da gündeme gelen Maraş’a ilişkin çalışmayı yürüten raportör olduğunu, haziran ayında rapora ilişkin çalışmanın hazırlanması ve AKPA Genel Kurulu’na sunularak onaylanmasının beklendiğini söyledi.UBP Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu da İtalyan Milletvekili Fassino’nun ikinci kez, sorumlu olduğu Maraş’la ilgili raporunu hazırlamak için Kıbrıs’a geldiğini, belirterek, Fassino’nun ay sonu Oslo’da raporunu Komitenin onayına sunacağını, önemli bir süreç yaşandığını kaydetti.Fassino’nun raporunu sunmadan öne fiziki inceleme yapmak istediğini aktaran Hasipoğlu, “KKTC’yi temsilen AKPA’da iki sandalyemiz var. Siyasi Komite’yi takip eden vekilleriz. Ben kendisine teşekkür ediyorum iki tarafı da dinleyerek bir rapor yazacak. Tabii ki raporunda hoşumuza gitmeyen hususlara itirazlarımızı yapacağız ama en azından Avrupa Konseyi’nin Kıbrıs meselesinde bir inceleme yaparken iki tarafı da dinliyor olması önemli” dedi.Kıbrıs meselesinin 1974 öncesi kapalı Maraş’ın sahiplerinin kim olduğu meselesi olmadığını vurgulayan Hasipoğlu, meseleyi bu anlamda tartışmanın doğru olmadığını, Kıbrıs meselesinde Kıbrıs Türklerin yaşam hakkı izolasyonlar ve ambargoların da tartışılması gerektiğini kaydetti.Hasipoğlu, “Artık bizim Maraş’ı kapalı kelimesinden çıkararak tüm adanın menfaatine olacak şekilde hayata kazandırmamız gerekmektedir. Hem siyasi hem hukuki yönden BM Güvenlik Kurulu kararını ihlal etmediğimizi ifade etmek istiyoruz. Kıbrıs Türk tarafı olarak bu konudaki görüşlerimizi 15 günlük sürede yazılı olarak ileteceğiz.30-31 Mayıs tarihlerinde Oslo’da yapılacak Komite toplantısında adil, objektif bir karar çıkmasını isteyeceğiz” dedi.Öte yandan Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) Maraş raportörü İtalyan Milletvekili Piero Fassino önceki gün BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs’taki Temsilcisi ve Barış Gücü Misyon Şefi Colin Stewart ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ile görüştü.BM Barış Gücü’nün resmi hesabından yapılan açıklamada Colin Stewart’ın Fassino’ya “Kıbrıs’ta barış inşası” çabalarını anlattığı kaydedildi.BM Barış Gücü Basın Sözcüsü Aleem Siddique da Stewart’ın konuk raportöre, BM’nin Kıbrıs’taki rolü, Barış Gücü’nün adanın tamamında “barış inşa edilmesi çabalarına katkı koyan faaliyetleri” hakkında bilgi verdiğini söyledi.Fassino, Rum Yönetimi Başkanı Hristodulidis ile de görüştü. Hristodulidis ile Kıbrıs sorunu ve kapalı Maraş’taki durumu ele aldıklarını anlatan Fassino, AKPM’ye Haziran ayında rapor sunacağını belirtti. Raporunun, BM kararlarına uygun bir çözüme varılması için iki toplum arasında diyaloğa katkı koyacak bir araç olacağını da sözlerine ekledi.Rum Sözcü Letimbiotis de Hristodulidis’in Fassino’dan "Avrupa Konseyi’nin müzakerelerin uzlaşılmış çerçeve içerisinde yeniden başlamasına desteğini yazacağı raporda açıkça ortaya koymasını" istediğini belirtti.