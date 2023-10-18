Sınırda insanlık dramı

İsrail’in günlerdir bomba yağdırdığı Gazze’de binlerce Filistinli hayatta kalmak için bölgedeki tek güvenli çıkış olarak görülen Mısır sınırındaki Refah Kapısı’na yığıldı.
Gazze’ye tam abluka uygulayan ve kara harekâtına hazırlanan İsrail’in Filistinlilere Gazze’nin güneyine gitmeleri için süre tanımıştı.
İsrail saldırılarında can kaybı hızla artarken canlarını kurtarmaya çalışan Filistinli aileler Mısır sınırının açılmasını bekliyor.
İsrail daha önce 2 milyondan fazla kişinin yaşadığı Gazze’den Mısır’a geçişleri kontrol edeceğini duyurmuştu.
Mısırlı yetkililerin Gazze’nin güneyinde geçici ateşkes için anlaşma sağlandığı yönündeki açıklaması da İsrail hükümeti ve Hamas tarafından reddedilmişti.
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