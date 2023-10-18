Belçika'daki terör saldırısı zanlısı öldürüldü

Brüksel'de önceki akşam İsveçli iki kişiyi öldüren Tunuslu zanlı vurularak yakalandı. Saldırgan hastanede öldü. Saldırı sırasında bağıran Tunuslunun, ABD’de önceki gün Müslüman olduğu için öldürülen 6 yaşındaki çocuğun intikamını almak istediğini söylediği belirtildi



Brüksel’de saldırı şokunun etkileri hissedilmeye devam ediyor. Önceki gün Brüksel'de yerel saatle 19.15 civarında turuncu montlu bir kişi, motosikletiyle geldiği Sainctelette Meydanı, d'Ypres ve Ninieme de ligne bulvarları yakınında bir cadde üzerinde rastgele ateş açmıştı.

Saldırıda iki kişi yaşamını yitirirken bu kişilerin milli maç için şehirde bulunan iki İsveç taraftarı olduğu duyurulmuştu. Olayın ardından Brüksel alarma geçerken saldırgan için insan avı başlatılmıştı.

Belçika medyası saldırganın 45 yaşındaki Abdesalem Lassoued olduğunu ve IŞİD’le bağlantısı bulunduğunu duyurdu. Dün uluslararası haber ajansları, iki İsveçliyi öldüren ve üçüncü bir kişiyi de yaralayan Lassoued’in Schaerbeek mahallesindeki bir cafede vurularak öldürüldüğünü duyurdu.

Kamu medya kuruluşu RTBF de saldırganın ölü ele geçirildiğini aktardı.

ÖLDÜRÜLEN MÜSLÜMAN ÇOCUĞUN İNTİKAMINI ALMAK İSTEMİŞ

Saldırı sırasında bağıran Tunuslunun,

45 yaşındaki Lassoued’in Schaarbeek’te yaşadığı ve aslen Tunuslu olduğu belirtildi. 2019’da iltica talebinde bulunan Lassoued’in bu talebinin reddedildiği belirtilirken, Belçikalı istihbarat yetkilileri tarafından hazırlanan raporda, “Kendisi IŞİD uğruna ölmek isteyebilir” denildi.



Şehirde bu yüzden çok sayıda İsveçli turist olduğu belirtilirken Kral Baudouin Stadyumu'na 5 kilometre mesafede gerçekleştirilen saldırı nedeniyle maç ertelendi.

Belçika'yı önceki akşam kana bulayan ve iki İsveçliyi öldüren Abdesalem Lassoued'in dün sabah vurulduğu açıklandı.Brüksel’de saldırı şokunun etkileri hissedilmeye devam ediyor. Önceki gün Brüksel'de yerel saatle 19.15 civarında turuncu montlu bir kişi, motosikletiyle geldiği Sainctelette Meydanı, d'Ypres ve Ninieme de ligne bulvarları yakınında bir cadde üzerinde rastgele ateş açmıştı.Saldırıda iki kişi yaşamını yitirirken bu kişilerin milli maç için şehirde bulunan iki İsveç taraftarı olduğu duyurulmuştu. Olayın ardından Brüksel alarma geçerken saldırgan için insan avı başlatılmıştı.Belçika medyası saldırganın 45 yaşındaki Abdesalem Lassoued olduğunu ve IŞİD’le bağlantısı bulunduğunu duyurdu. Dün uluslararası haber ajansları, iki İsveçliyi öldüren ve üçüncü bir kişiyi de yaralayan Lassoued’in Schaerbeek mahallesindeki bir cafede vurularak öldürüldüğünü duyurdu.Kamu medya kuruluşu RTBF de saldırganın ölü ele geçirildiğini aktardı.Saldırı sırasında bağıran Tunuslunun, ABD ’de önceki gün Müslüman olduğu için öldürülen 6 yaşındaki Wadea Al-Fayoume’nin intikamını almak istediğini söylediği belirtildi.45 yaşındaki Lassoued’in Schaarbeek’te yaşadığı ve aslen Tunuslu olduğu belirtildi. 2019’da iltica talebinde bulunan Lassoued’in bu talebinin reddedildiği belirtilirken, Belçikalı istihbarat yetkilileri tarafından hazırlanan raporda, “Kendisi IŞİD uğruna ölmek isteyebilir” denildi. Euro 2024 Elemeleri kapsamında Belçika, kendi sahasında İsveç ile karşı karşıya gelmişti.Şehirde bu yüzden çok sayıda İsveçli turist olduğu belirtilirken Kral Baudouin Stadyumu'na 5 kilometre mesafede gerçekleştirilen saldırı nedeniyle maç ertelendi.