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Silah gölgesinde referandum

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Ukrayna'nın doğusunda referandum başladı: Askerler evlerden oy topluyor

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Silah gölgesinde referandum

 

Ukrayna’nın doğusundaki 4 bölgede Rusya’ya bağlanmak için dün başlayan referandumlarda oy verme işlemi sürüyor. Kiev yönetimi silahlı grupların evlere girerek insanları oy kullanmaya zorladığını duyurmuştu. Sosyal medyada ve Ukrayna basınında paylaşılan görüntülerse bu açıklamaları doğrular nitelikte.

Ukrayna’nın doğusundaki Donetsk, Luhansk, Zaporijya ve Herson bölgelerinde Rusya’ya bağlanmak için referandumlar yapılıyor. Sosyal medyada paylaşılan bu ilk görüntünün Zaporijya'da çekildiği iddia ediliyor.

Ukrayna'nın doğusunda referandum başladı: Askerler evlerden oy topluyor - 2

Eli silahlı rus askerlerinin eşliğinde 2 kadın görevlinin elindeki kağıtlarla bir apartmana giriş anının gösterildiği öne sürüldü.. Buna göre bir asker kadınlarla birlikte üst kata çıkarken, diğer silahlı asker ise alt katta bekliyor.


Ukrayna'nın doğusunda referandum başladı: Askerler evlerden oy topluyor - 1

Yetkililerin kapı kapı dolaşarak referandumda rusya'ya katılmak için oy vermeye zorladıkları belirtiliyor.


Ukrayna'nın doğusunda referandum başladı: Askerler evlerden oy topluyor - 4

Yine Zaporijya'da kaydedildiği öne sürülen bir diğer görüntüde ise yetkililerin askerler eşliğinde kapıları çaldığı anlar görülüyor.


Ukrayna'nın doğusunda referandum başladı: Askerler evlerden oy topluyor - 5

Bir süre bekleyen yetkililer kapıların açılmaması sonucu binayı terk ediyor..


Ukrayna'nın doğusunda referandum başladı: Askerler evlerden oy topluyor - 6
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