Sevgilisi kendisini üvey kız kardeşiyle aldatınca deliye döndü

18 yaşındaki üniversite öğrencisinin paylaştığı video sosyal medyada gündem oldu. Genç kız, erkek arkadaşının kendisini üvey kız kardeşi ile aldattığını feci şekilde öğrendi



Amerikalı bir öğrencinin paylaştığı TikTok videosu kısa sürede viral oldu. Bunun sebebi ise 18 yaşındaki genç kızın, erkek arkadaşının kendisini üvey kardeşiyle nasıl aldattığını takipçilerine anlatması.

Michigan Teknoloji Üniversitesi'nde okuduğu tahmin edilen Courtney Kopenhag, şok edici hikayesini paylaşmak için sosyal paylaşım platformunu kullandı.

Courtney, sevgilisinin annesiyle dışarda yemek yerken, erkek arkadaşının üvey kardeşinin kendisine gönderdiği video ile hayatının şokunu yaşadı. Yüz kızartıcı video, erkek arkadaşı ile üvey kız kardeşini ilişkiye girerken gösteriyordu.

Erkek arkadaşı Mitchell'ın üvey kız kardeşiyle yaşadığı şoke edici ilişkisini öğrendiğinde dehşete düşen Courtney, görüntüleri annesine gösterdiğinde ise tam bir kaos yaşandı.

Courtney'nin yılbaşı gecesinde yayınladığı video, hızla viral oldu. Olayları anlatırken erkek arkadaşının ismini de kullanan Courtney, üvey kız kardeşten öfke dolu bir mesaj aldığını da anlattı.

Courtney'ye destek mesajları yağarken, 18 yaşındaki üniversite öğrencisi yaşananlardan ders çıkardığını ve insanlara körü körüne güvenmemesi gerektiğini anladığını söyledi ve ekledi:

"Eğer başıma böyle bir olay gelmeseydi, üniversitedeki ilk yılımda benimle ilk konuşan erkeğe aşık olacak kadar saftım. Hayatımın şokunu yaşadım ama bana iyi bir ders oldu."

