'Kovid-19 nedeniyle penisim 4 santim küçüldü'

ABD’de yaşayan bir adam, Covid-19’un damarlarında bıraktığı hasar nedeniyle penisinin 4 santimetre küçüldüğünü söyledi



ABD'de bir adam, koronavirüs nedeniyle penisinin 4 santim küçüldüğünü söyledi. Uzmanlar ise, adamın haklı olabileceği görüşünde.

Slate'in 'How to Do It | Sex Advice with Stoya and Rick'in son bölümünde, 30'lu yaşlarında bir adam, Kovid-19'un uzun vadeli bir yan etkisi olan penis küçülmesiyle mücadele ettiğini söyledi.

Hastalanmadan önce penisini 'ortalamanın üzerinde' olarak tanımlayan adam, Temmuz 2021'de koronavirüse yakalanıp hastaneye kaldırıldıktan sonra penisinin en az 4 santimetre küçüldüğünü fark ettiğini açıkladı.

Aşı durumunu açıklamayan adam, "Kalıcı bir sorunla baş başa kalmış gibiydim. Penisim küçüldü. Görünüşe göre damar hasarından kaynaklanıyor ve doktorlarım muhtemelen kalıcı olduğunu düşünüyor" ifadelerini kullandı.

Ürologlara göre, daha fazla sayıda erkek, koronavirüs nedeniyle ereksiyonlarının etkilendiğini keşfetti.

Ağustos 2021'de yayınlanan küçük bir araştırmada, koroanvirüs geçiren ve ereksiyon problemleri yaşayan bazı kişilerin penislerinde virüs parçacıkları olduğunu ortaya çıkardı.

Çalışmanın yazarları, enfeksiyonun penise kan akışını kısıtlamış olabileceğini yazdı. Daha önce de, Insider'ın koronavirüsün kan akışına etkileri üzerine yayınlanan haberde, 'Kovid ayak parmakları', felç ve kalp yetmezliği olan hastalarda görülen zayıf dolaşım ve kan pıhtıları ile ilişkilendirilmişti.

Albany Tıp Koleji'nin erkek sağlığı müdürü ürolog Dr Charles Welliver, Slate'e yaptığı açıklamada durumu tedavi etmenin rehabilitasyonu içeren yolları olduğunu söyledi.

Başlangıçta, düşük dozda erektil disfonksiyon ilacının yardımcı olabileceği düşünülse de, Welliver penisi geren veya penisi vakumlayan cihazların, kaybedilen çevreyi ve uzunluğu geri kazanmaya yardımcı olabileceğini söyledi. Welliver, "Bunun mümkün olduğunu gösteren çok iyi veriler var" dedi.