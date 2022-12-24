Hindistan'da yaşayan bir kadın yaşadığı uzun süreli sırt ağrısı nedeniyle doktora başvurdu. Doktorda safra kesesinden 382 tane taş çıkartıldı

Hindistan'da aylardır sırt ağrısı şikayeti olan Yashoda Bai doktora gitmeye karar verdi. Hastanede yapılan testlerin ardından kadının safra kesesinde çok sayıda taş olduğu öğrenildi. Ameliyata alınan kadının safra kesesinden 382 taş çıkaran doktorlar şaşkına döndü.

Yashoda Bai adlı hasta, sırtında şiddetli ağrı yaşadıktan sonra bir şeylerin ters gittiğini ilk kez fark etti. Ayrıca göğüs ağrısı çekiyordu ama sebebinin farkında değildi.

Safra kesesinin insan çakıl çeşmesi gibi taşlarla dolu olduğunu bilmiyordu. Başlangıçta ağrı kesici için yerel bir doktora başvurdu, ancak ailesi sorunun kökenine inmek için onu hastaneye götürmeye karar verdi.

SAFRA KESESİ TAŞLARI SIVI BİRİKİNTİLERİDİR

Sonraki bir sonografi taraması, Bai'nin mesanesinin safra kesesinde 382 taş barındırdığını ortaya çıkardı - bazılarının çapı 1 santimetreye kadar çıktı. Safra taşları "safra kesenizde oluşabilen sertleşmiş sindirim sıvısı birikintileridir." Genellikle safranın kolesterol seviyeleri çok yükseldiğinde ve aşırı kolesterol, bir kum tanesinden daha küçükten bir golf topu kadar büyüklüğe kadar değişebilen sert birikintiler oluşturduğunda ortaya çıkarlar.

