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Çırılçıplak soyunup sokak lambasının tepesine çıktı

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Heyecanla takip edilen Dünya Kupası'nın kazananı Arjantin oldu. Arjantinli taraftarlar Dünya Kupası'nı kazanmayı ülkedeki bir dizi geçit töreniyle kutladı.

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Çırılçıplak soyunup sokak lambasının tepesine çıktı
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Ancak kutlamalardan gelen görüntüler, bazı taraftarların daha ilginç kutlama yöntemleri de tercih ettiklerini gözler önüne serdi
 
Arjantin, Katar'da düzenlenen Dünya Kupası finalinde Fransa'yı penaltılarla yenerek şampiyon oldu. O zamandan beri, Güney Amerika ülkesindeki kutlamalar durmaksızın devam ediyor. Şampiyonluğun ardından yapılan kutlamalarda, birçok taraftarın soyunarak törenlere katılması gündem olmuştu. Ancak bunlardan biri oldukça dikkat çekiciydi.
TEZAHÜRAT YAPTILAR
Cesur bir Arjantinli taraftar, tamamen çıplak soyunup bir sokak lambası direğinin üzerine çıktı. Bu girişimiyle herkesi şaşkına çeviren genç kadın, bu kadarıyla yetinmeyip eğilerek kalçalarını ve hatta daha fazlasını da aşağıdaki insanlara gösterdiği görüldü. Birçok kişi hayretler içinde onu izlerken, bazı izleyiciler de gösterisine tezahürat yaparak eşlik ettiler.
 
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