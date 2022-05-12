Rusya’nın tehditlerine rağmen geri adım atmadı

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarının ardından, Rusya'nın komşu ülkelerinden Finlandiya'dan, NATO üyeliği ile ilgili somut bir adım geldi. Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinisto ve Başbakan Sanna Marin, ülkelerinin NATO askeri ittifakına katılmak için "gecikmeden" başvurması gerektiğini söyledi

Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinde üçüncü aya girilirken, Finlandiya’nın NATO üyeliği bir süredir konuşuluyordu. Rusya tarafından yapılan açıklamalarda, Finlandiya ve İsveç’in NATO’ya katılması halinde sonuçlar doğuracağı vurgulanmıştı.

Bugün ise Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinisto ve Başbakan Sanna Marin bir son dakika açıklaması yaparak, Finlandiya’nın NATO askeri ittifakına katılmak için “gecikmeden” başvurması gerektiğini söyledi. Rusya ile bin 300 kilometrelik sınırı paylaşan Finlandiya, Rusya’nın 2014 yılında Kırım’ı ilhak etmesinin ardından Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü ile işbirliğini kademeli olarak artırdı.

Niinisto ve Marin bugün yaptığı ortak açıklamada, “Finlandiya gecikmeden NATO üyeliğine başvurmalı.” ifadelerini kullandı. Finlandiya Cumhurbaşkanı ve Başbakanı “Bu kararı almak için gerekli olan adımların önümüzdeki birkaç gün içinde hızla atılacağını umuyoruz.” dedi.

RUSYA, NATO TARAFINDAN ÇEVRİLECEK

Finlandiya’da halkın NATO’ya katılmaya desteği son aylarda rekor rakamlara yükseldi, kamu yayıncısı YLE tarafından yapılan son ankette Finlerin yüzde 76’sının NATO üyeliğine sıcak baktığı sadece yüzde 12’sinin karşı çıktığı belirlendi.

Finlandiya’nın NATO kararının İsveç için de etkili olabileceği belirtildi. Finlandiya ve İsveç ittifaka katılırsa, Rusya Baltık Denizi ve Kuzey Kutbu’ndaki NATO ülkeleri tarafından tamamen çevrilmiş hale gelecek.

İsveç’in iktidardaki Sosyal Demokratlarının Pazar günü, NATO üyeliğine karşı on yıllardır süren muhalefeti devirip devirmeme konusunda karar vermeleri bekleniyor.

Rusya, her iki ülkeyi de ittifaka katılmamaları konusunda defalarca uyardı. Kısa bir süre önce dışişleri bakanlığı, bunu yapmaları halinde “ciddi askeri ve siyasi sonuçlar doğuracağını” söyledi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg daha önce Finlandiya ve İsveç’in birliğe ‘hızlı bir şekilde katılımının’ mümkün olacağını söylemişti.