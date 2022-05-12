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ABD’de dalgalar evi yuttu

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ABD’nin Kuzey Carolina eyaletindeki sahilde meydana gelen kıyı erozyonu nedeniyle yazlık bir ev dalgalara kapıldı

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ABD’de dalgalar evi yuttu

 

 

 ABD'nin Kuzey Carolina eyaletindeki Cape Hatteras Ulusal Deniz Kıyısında yükselen deniz seviyesi ve gelgit nedeniyle kıyı erozyonu meydana geldi. Boş olduğu açıklanan bir evin erozyon nedeniyle çöktüğü belirtildi. Elde edilen görüntülerde sahil kenarındaki evin yıkılarak, denizin şiddetli dalgalarında sürüklendiği görüldü.

 Doğu Kuzey Carolina Ulusal Parkları Müfettişi David Hallac yaptığı açıklamada, “Ne yazık ki, yakın gelecekte Cape Hatteras Ulusal Deniz Kıyısında çöken daha fazla ev olabilir” dedi. Yetkililer ise ziyaretçilere bu bölgedeki plajlardan uzak durmaları konusunda uyarıda bulundu.

Geçen şubat ayında, Kuzey Carolina'da yer alan Rodanthe bölgesindeki sahilde bir ev çökmüştü. NASA'ya göre, Kuzey Carolina eyaletinin kıyılarındaki deniz seviyesi 1980'lerin başından bu yana yaklaşık 7,62 santimetre yükseldi.

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