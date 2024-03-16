60 göçmen, açlık ve susuzluktan öldü

Yardım kuruluşu “SOS Mediterranee”ye ait “Ocean Viking” gemisi, önceki gün Libya açıklarında sürüklenen bir şişme bot tespit etti. Bottaki 25 kişi yardım gemisince kurtarılırken, acil tıbbi yardıma ihtiyaç duyan 2 kişi İtalya Sahil Güvenliği’nce helikopterle Sicilya adasında bir hastaneye götürüldü. SOS Mediterranee örgütü, kurtarılan kişilerin ifadelerine göre en az 60 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Kurtulanlar, şişme botun yaklaşık bir hafta önce denize açıldığını, 3 gün kadar sonra motoru bozulunca sürüklenmeye başladığını anlatırken, İtalyan basını, botta yeterli su ve yiyecek olmadığını, yakıt ve deniz suyu yüzünden çok sayıda kişide yanıklar meydana geldiğini yazdı.
La Repubblica gazetesi de, can kayıplarının “açlık, susuzluk ve yanıklar” yüzünden meydana geldiğini belirtti.
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