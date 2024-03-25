banner913
banner932
YÖK heyeti KKTC’ye geliyor
YÖK heyeti KKTC’ye geliyor
37 0
Müsteşar yasaklara uymadı , polis acımadı
Müsteşar yasaklara uymadı , polis acımadı
24 0
 
Gençler Birliği kupayla başladı
Gençler Birliği kupayla başladı
36 0
Osman Örek anılacak
Osman Örek anılacak
31 0
Yakın tarihe ışık tutacak bir eser
Yakın tarihe ışık tutacak bir eser
69 0
Gönyeli-Alayköy Belediyesi hedef büyüttü
Gönyeli-Alayköy Belediyesi hedef büyüttü
22 0
Günlük yağış miktarları
Günlük yağış miktarları
77 0
banner1012

Eski güzellik kraliçesi de hayatını kaybetti

banner1020

banner974
Eski güzellik kraliçesi de hayatını kaybetti
banner971
Moskova'da gerçekleşen terör saldırısı sonucunda 137 kişi hayatını kaybetti.
Kurbanlar arasında eski güzellik kraliçesi Ekaterina Novoselova da var.
Novoselova'nın 2001 yılında memleketi Tver'de güzellik yarışmasını kazandığı ve son zamanlarda Moskova'da yaşadığı belirtildi.
Kurbanlardan bir diğeri ise aslen Yekaterinburglu olan Ural Devlet Ekonomi Üniversitesi mezunu 44 yaşındaki Natalia Zudina'ydı.
35. doğum gününe günler kalan 34 yaşındaki Pavel Okishev ve 33 yaşındaki eşi fotoğrafçı Irina Okisheva da saldırıda hayatını kaybetti.
Yaralananlar arasında ise sekiz yaşında bir çocuk da bulunduğu ve durumunun kritik olduğu ifade edildi.
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.