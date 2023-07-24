Kanada'yı sel vurdu

Kanada, ülkede meydana gelen son 40 yılın en şiddetli yağışları, Halifax eyaletinde büyük bir zarar neden oldu. Polis, meydana gelen sellerde, 2'si çocuk 4 kişinin kayıp olduğunu açıkladı. Bununla birlikte aşırı yağışlar nedeniyle 70 bin aşkın kişi elektriksiz kaldı

Kanada’nın Halifax eyaletinde meydana gelen aşırı yağış ve seller nedeniyle olağanüstü hal (OHAL) ilan edildi.

Eyalet Başbakanı Tim Houston, "Burada korkutucu, önemli bir durum var. Köprülerde, yollarda ve binalarda meydana gelen altyapı hasarının listesi uzun ve büyümeye devam edecek." diye konuştu.

Halifax'taki bölge belediyesi "yollarda ve altyapıda önemli hasar" olduğunu belirtti ve insanları evde kalmaya çağırdı.

Houston, polise atıfta bulunarak, arabaları su altında kaldıktan sonra 2 çocuğun kaybolduğunu söyledi. Başka bir olayda ise bir adam ve bir genç, arabaları derin sulara gömüldükten sonra kayboldu.

70 BİNDEN FAZLA KİŞİ ELEKTRİKSİZ KALDI

Diğer taraftan yetkililer, aşırı yağışlar nedeniyle 70 binden fazla insanın elektriksiz kaldığını açıkladı.

Halifax Belediye Başkanı Mike Savage, "Toplumumuz için korkunç bir gece oldu." diye tweet attı. Sosyal medyada paylaşılan fotoğraflarda terk edilmiş arabaların sel sularıyla kaplandığını ve kurtarma görevlilerinin insanları kurtarmak için botlar kullandığını gösteriyor.

CBC meteoroloji uzmanı Ryan Snoddon, Halifax'taki yağışların 1971 yılında şehri vuran kasırgadan bu yana görülen en şiddetli yağışlar olduğunu söyledi.

Öte yandan, sel felaketi, bu yıl Kanada'yı etkileyen hava koşullarıyla ilgili son olay oldu. Ülkenin büyük bölümündeki orman yangınları şimdiden rekor bir alanı yakarak duman bulutlarını ABD'nin güneyine gönderdi.

