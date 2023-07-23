banner913
banner932
TAK’ın acı günü... Başkatip Hayriye Kaya 54 yaşında hayatını kaybetti
TAK’ın acı günü... Başkatip Hayriye Kaya 54 yaşında hayatını kaybetti
51 0
Lefkoşa ve Gönyeli'de trafik ışıkları devre dışı
Lefkoşa ve Gönyeli'de trafik ışıkları devre dışı
18 0
 
“Dr. Fazıl Küçük’e yakışır bir müze”
“Dr. Fazıl Küçük’e yakışır bir müze”
22 0
Büyük ikramiye ‘19696’ numarasına çıktı
Büyük ikramiye ‘19696’ numarasına çıktı
21 0
Denizaltından elektrik için 1.43 milyar Euro’luk anlaşma
Denizaltından elektrik için 1.43 milyar Euro’luk anlaşma
79 0
“Gazi” helikopter artık çıkarma bölgesinde
“Gazi” helikopter artık çıkarma bölgesinde
27 0
AKSA ile 15 yıllık sözleşme
AKSA ile 15 yıllık sözleşme
62 0
banner964

Rodos Adası'ndaki yangın sebebiyle dün gece 19 bin kişi tahliye edildi

banner476

16 bin kişinin karadan, 3 binin de denizden tahliye edildiği aktarılan açıklamada, can kaybı yaşanmadığı kaydedildi

banner825
Rodos Adası'ndaki yangın sebebiyle dün gece 19 bin kişi tahliye edildi

Rodos Adası'nda 6 gün önce başlayan orman yangını kontrolsüz şekilde yayılmaya devam ederken, dün gece 19 bin kişinin tahliye edildiği bildirildi.

Yunanistan İklim Bakanlığınca yapılan açıklamada, "bu tahliye operasyonunun ülkede şu ana kadar gerçekleştirilen en büyük tahliye operasyonu" olduğu belirtildi.

16 bin kişinin karadan, 3 binin de denizden tahliye edildiği aktarılan açıklamada, can kaybı yaşanmadığı kaydedildi.

Açıklamada, solunum problemleri yaşayan 9 kişinin hastaneye kaldırıldığı ifade edildi.

Yetkililer, Orta ve Güney Yunanistan'ın tüm doğu kesiminde, Eğriboz ve Rodos adalarında yangın çıkma riskini en yüksek kategori olan 5'e çıkardı.

Başlangıçta Ada'nın dağlık iç bölgesinde sınırlı kalan yangınlar, güçlü rüzgarların, yüksek sıcaklığın ve kuru havanın da etkisiyle lüks otellerin de bulunduğu sahil bölgelerine sıçramıştı.

Ada'nın bazı bölgelerinde telefon bağlantısı kesildiği için tahliye çalışmaları güçlükle yapılmıştı.

Yunan basınında, tahliye edilenlerin geceyi spor salonları, okul ve konferans merkezlerinde geçirdiği belirtilerek paniğe kapılan çok sayıda turistin Rodos Havalimanı'na giderek Ada'dan ayrılmaya çalıştığı kaydedilmişti.

Yunanistan’da devam eden orman yangınlarıyla mücadele için Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla TC Tarım ve Orman Bakanlığına ait iki amfibik yangın söndürme uçağı ve bir yangın söndürme helikopteri dokuz kişilik uçuş ekibiyle dün sabah Atina’ya ulaşmıştı.

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.