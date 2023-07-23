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"Kuzey Kıbrıs Ekonomisinde Kadının Yeri ve Önemi" tartışılacak

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"Kuzey Kıbrıs Ekonomisinde Kadının Yeri ve Önemi" tartışılacak
Kuzey Kıbrıs'ın ekonomik yapısı içinde kadın rolü, katkıları ve potansiyeli cumartesi düzenlenecek etkinlikte ele alınacak.
Liberal Demokrasi Hareketi’nin düzenlediği "Kadın ve Ekonomi: Kuzey Kıbrıs Ekonomisinde Kadının Yeri ve Önemi" konulu söyleşide akademisyen Prof. Dr. Fatma Güven Lisaniler konuşma yapacak.
Rüstem Kitabevi'ndeki söyleşi saat 18.00’de başlayacak.
 
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