"Kuzey Kıbrıs Ekonomisinde Kadının Yeri ve Önemi" tartışılacak

Kuzey Kıbrıs'ın ekonomik yapısı içinde kadın rolü, katkıları ve potansiyeli cumartesi düzenlenecek etkinlikte ele alınacak.
Liberal Demokrasi Hareketi’nin düzenlediği "Kadın ve Ekonomi: Kuzey Kıbrıs Ekonomisinde Kadının Yeri ve Önemi" konulu söyleşide akademisyen Prof. Dr. Fatma Güven Lisaniler konuşma yapacak.
Rüstem Kitabevi'ndeki söyleşi saat 18.00’de başlayacak.
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