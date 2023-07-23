"Kuzey Kıbrıs Ekonomisinde Kadının Yeri ve Önemi" tartışılacak

Kuzey Kıbrıs'ın ekonomik yapısı içinde kadın rolü, katkıları ve potansiyeli cumartesi düzenlenecek etkinlikte ele alınacak.

Liberal Demokrasi Hareketi’nin düzenlediği "Kadın ve Ekonomi: Kuzey Kıbrıs Ekonomisinde Kadının Yeri ve Önemi" konulu söyleşide akademisyen Prof. Dr. Fatma Güven Lisaniler konuşma yapacak.

Rüstem Kitabevi'ndeki söyleşi saat 18.00’de başlayacak.

