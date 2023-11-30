İstanbul'da fırtına can aldı

İstanbul'da fırtına etkili oldu. Caddede direk devrilmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti

İstanbul Valiliği, etkili olan fırtına ve yağışlar sırasında bir kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Kentteki sağanak yağış ve fırtına hayatı felç ederken balıkçı tekneleri alabora oldu.

Caddelerde yağmur suları birikince araçlar güçlükle ilerledi. Silivri ve Arnavutköy'de dereler taşınca evleri su bastı. Fırtınanın etkisiyle trafik levhaları devrildi, istinat duvarları çöktü.

İstanbul'da fırtına etkili olmaya devam ediyor.

İstanbul Valiliği, fırtınada bir kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Valilikten yapılan açıklamada, "Saat 02.44'te Kağıthane ilçesi Emniyet evleri mahallesi Büyükdere caddesinde direk devrilmesi sonucu yaralanan vatandaşımız kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiştir." denildi.

Açıklamanın devamında şu ifadeler kullanıldı:

"Ekiplerimiz, İstanbul genelinde 9 su baskını, 27 çatı uçması, 43 ağaç devrilmesi, 1 toprak kayması, 66 tehlike arz eden parça ve 2 direk devrilmesi olmak üzere toplam 148 olaya müdahale etmiştir. Saat 01.07'de Bakırköy İlçesi Zeytinburnu sahilinde "Kadriye Ana" isimli yakıt yüklü gemi kıyıya yakın bölgede karaya oturmuş olup, gemi mürettebatı Sahil Güvenlik ekipleri tarafından tahliye edilmiştir. Olayda yaralı ve can kaybı bulunmamaktadır. Saat 10.42'de Eyüpsultan İlçesi Esentepe mahallesi Gaziosmanpaşa caddesi üzeri inşaat alanında meydana gelen toprak kayması sonucunda 3 adet gece kondu tedbir amaçlı boşaltılmış, evlerde yaşayan vatandaşlar otellere ve misafirhanelere yerleştirilmiştir."

Sağanak yağış kentte devam ederken birçok ilçede caddeleri su bastı, dere yatakları taştı.

Fırtına nedeniyle Tuzla Mercan Sahili’ndeki balıkçı tekneleri alabora oldu.

Esenler'de etkili olan sağanak yağış nedeniyle bazı iş yerlerini su bastı.

Bağcılar'da Yavuz Selim Mahallesi'nde ilkokulun yanındaki inşaatta istinat duvarı çöktü.

Sağanak yağışın etkisiyle İmrahor Mahallesi’nde bulunan Alibeyköy deresi taştı. Dere kenarında bulunan evleri ve bahçeleri su bastı.

Evlerini su basan vatandaşlar çek pas yardımı ile suyu tahliye etmeye çalıştı. Evde bulunan eşyalarda kullanılmaz hale geldi.

