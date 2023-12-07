Putin’e füzelerle donatılmış dört savaş uçağıyla koruma

Rusya lideri Putin, Birleşik Arap Emirlikleri’ne gitti. Putin’e yolculuğu sırasında füzelerle donatılmış dört Rus savaş uçağı eşlik etti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, resmi temaslarda bulunmak üzere Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) gitti. Putin’e BAE yolculuğu sırasında füzelerle donatılmış dört Rus savaş uçağı eşlik etti.

Rusya Savunma Bakanlığı’nın yayınladığı videoya göre, Putin’in içerisinde bulunduğu İL-96 model devlet başkanlığı uçağına eşlik etmek üzere savaş uçakları da kalkış yaptı.

Putin’in uçağının her iki yanında ikişerli gruplar halinde yer alan Su-35S model savaş uçaklarının havadan havaya hedefleri vurabilme yeteneğine sahip R-73 ve R-77 füzeleri taşıdığı görüldü.

Rus savaş uçakları Putin’in yolculuğuna başkent Abu Dabi’ye ininceye kadar eşlik etmeyi sürdürdü.

Rusya'nın resmi haber ajansı Tass, Rusya lideri Putin'in Abu Dabi'ye geldiğini bildirdi. Putin burada programı kapsamında BAE Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan ile görüşecek. Putin daha sonra Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Salman ile görüşmek üzere Riyad'a gidecek.

