banner913
banner932
Milli gelirimiz 14 bin 648 dolarmış
Milli gelirimiz 14 bin 648 dolarmış
33 0
Gıda pahalılığında dünya 6’ncısıyız!
Gıda pahalılığında dünya 6’ncısıyız!
11 0
 
339 günde 41 kişiyi trafiğe kurban verdik
339 günde 41 kişiyi trafiğe kurban verdik
14 0
Geçen hafta 73 trafik kazası meydana geldi, 2 kişi hayatını kaybetti
Geçen hafta 73 trafik kazası meydana geldi, 2 kişi hayatını kaybetti
22 0
KKTC Futbol Kadın Milli Takımı Serhat Deniz'e emanet
KKTC Futbol Kadın Milli Takımı Serhat Deniz'e emanet
43 0
Enflasyon 9 ayın zirvesine çıktı
Enflasyon 9 ayın zirvesine çıktı
18 0
İş kazası can aldı
İş kazası can aldı
30 0
banner964
banner985

Putin’e füzelerle donatılmış dört savaş uçağıyla koruma

banner989

Rusya lideri Putin, Birleşik Arap Emirlikleri’ne gitti. Putin’e yolculuğu sırasında füzelerle donatılmış dört Rus savaş uçağı eşlik etti

banner974
Putin’e füzelerle donatılmış dört savaş uçağıyla koruma
banner971
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, resmi temaslarda bulunmak üzere Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) gitti. Putin’e BAE yolculuğu sırasında füzelerle donatılmış dört Rus savaş uçağı eşlik etti.
Rusya Savunma Bakanlığı’nın yayınladığı videoya göre, Putin’in içerisinde bulunduğu İL-96 model devlet başkanlığı uçağına eşlik etmek üzere savaş uçakları da kalkış yaptı.
Putin’in uçağının her iki yanında ikişerli gruplar halinde yer alan Su-35S model savaş uçaklarının havadan havaya hedefleri vurabilme yeteneğine sahip R-73 ve R-77 füzeleri taşıdığı görüldü.
Rus savaş uçakları Putin’in yolculuğuna başkent Abu Dabi’ye ininceye kadar eşlik etmeyi sürdürdü.
Rusya'nın resmi haber ajansı Tass, Rusya lideri Putin'in Abu Dabi'ye geldiğini bildirdi. Putin burada programı kapsamında BAE Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan ile görüşecek. Putin daha sonra Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Salman ile görüşmek üzere Riyad'a gidecek.
 
banner979
banner982
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.