banner913
banner932
Milli gelirimiz 14 bin 648 dolarmış
Milli gelirimiz 14 bin 648 dolarmış
33 0
Gıda pahalılığında dünya 6’ncısıyız!
Gıda pahalılığında dünya 6’ncısıyız!
11 0
 
339 günde 41 kişiyi trafiğe kurban verdik
339 günde 41 kişiyi trafiğe kurban verdik
14 0
Geçen hafta 73 trafik kazası meydana geldi, 2 kişi hayatını kaybetti
Geçen hafta 73 trafik kazası meydana geldi, 2 kişi hayatını kaybetti
22 0
KKTC Futbol Kadın Milli Takımı Serhat Deniz'e emanet
KKTC Futbol Kadın Milli Takımı Serhat Deniz'e emanet
43 0
Enflasyon 9 ayın zirvesine çıktı
Enflasyon 9 ayın zirvesine çıktı
18 0
İş kazası can aldı
İş kazası can aldı
30 0
banner964
banner985

Almanya'da vatandaşlık için İsrail şartı

banner989

Almanya'nın Saksonya-Anhalt eyaletinde vatandaşlık için "İsrail'in varlığını" kabul etme şartı getirildi

banner974
Almanya'da vatandaşlık için İsrail şartı
banner971
Almanya'nın Saksonya-Anhalt eyaletinden vatandaşlık başvurusunda bulunanların "İsrail'in var olma hakkı"nı desteklediklerini beyan etmeleri gerektiği bildirildi. 
Eyalet İçişleri Bakanlığının yayımladığı genelgede, "İsrail'in var olma hakkının Almanya'nın varlık nedeni" olduğu belirtildi. Eyalet İçişleri Bakanı Tamara Zieschang Magdeburg da yaptığı açıklamada, gönderilen genelgeyle eyalette Alman vatandaşlığı için başvuranların İsrail'in varlığını kabul ettiğini beyan etmeleri gerektiğini ve bunun, vatandaşlık için ön koşul haline getirildiğini kaydetti. 
Genelgede, "Alman vatandaşlığına geçmek İsrail'in var olma hakkına bağlılık gerektirir. Bu nedenle başvuru sahiplerinin vatandaşlığa kabulden hemen önce İsrail'in var olma hakkını tanıdıklarını ve İsrail devletinin varlığına aykırı her türlü çabayı kınadıklarını yazılı olarak teyit etmeleri gerekmektedir." ifadelerine yer verilerek, başvuru sahiplerinin beyanda bulunmayı reddetmeleri halinde vatandaşlığa kabul belgesinin düzenlenmemesi istendi. 

 
banner979
banner982
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.