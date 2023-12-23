Prenses Diana'nın elbisesi rekor fiyata satıldı

Prenses Diana’nın 1985 yılında giydiği elbise rekor fiyata satıldı. Los Angeles merkezli Julien’s Auctions müzayede evi, ilk kez 1985 yılında Floransa’da giydiği gece elbisesinin 1 milyon 148 bin dolara satıldığını açıkladı

Trafik kazası sonucu hayata veda eden eski Galler Prensesi Diana'nın 1985 yılında giydiği elbisesi, Los Angeles merkezli Julien's Auctions müzayede evi tarafından 1,1 milyon dolara satıldı.

Diana, tasarımcı Jacques Azagury imzalı siyah ve mavi renkli elbisesini ilk kez 1985 yılında Floransa'da giymişti.

Müzayede evi, Diana'nın 1986 yılında Kanada'nın Vancouver kentine yaptığı bir ziyarette yine bu elbisesiyle görüntülendiğini aktardı.

Julien's Auctions, tahmini liste fiyatını 100 ila 200 bin dolar olarak belirlemişti.

Diana'nın elbisesi, 1 milyon 148 bin dolardan yeni sahibi ile buluştu.

Bu meblağ, şu an kadar açık arttırmada satılan en pahalı kıyafet olarak rekor kırarken bir önceki açık arttırma rekorunun 604 bin 800 dolar olduğu belirtildi.

Elbise, Julien's Auctions ve Turner Classic Movies (TCM) tarafından düzenlenen ve çeşitli hatıra eşyalarının yer aldığı dört günlük "Hollywood Efsaneleri" satışının bir parçası olarak satıldı.

Öte yandan Diana'nın 1981 yılında dönemin Prensi Charles ile Lord Snowdon tarafından yapılan nişan portresinde giydiği pembe şifon bluz 381 bin dolara satıldı.

Diana'nın gelinliğini de tasarlayan David ve Elizabeth Emanuel imzalı bluzun tahmini fiyatı 80 ila 100 bin dolar arasındaydı.

Eski Galler Prensesi Diana, 1997 yılında sevgilisi Dodi El Fayed ile Paris'te geçirdiği trafik kazası sonrası hayatını kaybetti.

