'Ya o ya ben' dedi: 9 yıllık evliliği bitti!

Eşinin sokakta bulup eve getirdiği köpek için ‘Ya ben ya o' resti çekti. Eşi köpeği seçince 9 yıllık evlilik tek celsede bitti

İstanbul Esenler'de 9 yıllık evli çift, köpek yüzünden boşanma kararı aldı. İddiaya göre V.S. adlı koca, ilk evliliğinden olan yetişkin kızı için sahiplendiği sokak köpeğini eve getirdi. G.S., çocukluktan beri köpekten korktuğunu söyleyip eşine hayvanı götürmesini söyledi.Çift arasında sık sık köpek tartışması yaşandı. G.S. sonunda kocasına "Ya ben ya köpek" diyerek rest çekti.Köpeği seçen V.S., mahkemeye başvurarak "Köpeğe bakmak için eşimden boşanmak istiyorum' dedi.Ancak dava dilekçesi usule aykırı olduğundan dava reddedildi. Bunun üzerine G.S. soluğu mahkemede alarak boşanma davası açtı. Genç kadın, kocasının kendisini köpeğe tercih etmesinden rencide olduğunu belirtti. G.S. dilekçesinde köpekten korktuğu için evde duramadığını defalarca ağlayarak anlattığını buna rağmen kocasının ve üvey kızının kendisini umursamadığını anlattı.G.S., evlendiği günden beri üvey kızının babasıyla annesinin ayrılmasından kendisini sorumlu tuttuğunu da öne sürdü. Davacı kadın, boşanmanın kendisi için onur meselesi olduğunu ifade etti. Bakırköy 4. Aile Mahkemesi, kadını haklı bularak çifti boşadı. V.S.'nin 20 bin lira maddi, 30 bin lira da manevi tazminat; aylık bin lira da nafaka ödemesine hükmetti.Köpekle yaşamanın işkenceye dönüştüğünü öne süren G.S., dilekçesinde şunları anlattı: "Eşim ve kızı bana her zaman hizmetçi gibi davrandı. El-yüz havlularını bile köpeği kurulamak için kullandılar. Köpeğin etrafa saçtığı tüy ve dışkıları bana temizlettiler. Evde o köpek kadar değer görmedim.”