"Popun Kralı" Michael Jackson'ın hayatı film oluyor: Vizyon tarihi belli oldu

"Popun Kralı" Michael Jackson'ın hayatını konu alan film için çalışmalar başladı. Filmin ne zaman vizyona gireceği belli oldu.



2009’da hayatını kaybeden ABD’li pop ikonu Michael Jackson’ın hayatını konu alan biyografi türündeki film için geri sayım başladı.

Merakla beklenen filmin yönetmen koltuğunda İlk Gün, Adalet, Tetikçi ve Kral Arthur gibi başarılı filmlere imza atan Antoine Fuqua oturacak.

“Michael" adını taşıyan film 18 Nisan 2025'te vizyona girecek.

AMCASINI CANLANDIRACAK

Filmde ünlü şarkıcıyı kimin canlandıracağı uzun bir süre merak konusu olmuştu. Şarkıcının 26 yaşındaki yeğeni Jaafar'ın Jackson'a hayat vereceği açıklandı.

"Michael" adını taşıyacak filmde amcasını canlandıracak olan Jaafar Jackson, sosyal medya hesabında "Amcam Michael'ın hikayesini ekrana taşımaktan onur duyuyorum. Dünya çapındaki tüm hayranlarla yakında görüşmek üzere" ifadelerini kullandı.

İLK BÜYÜK ROLÜ

Şarkıcının annesi Katherine Jackson ise "Jaafar, oğlumu canlandıracak. Jackson mirasını taşıyacak olmasını görmek harika" dedi.

Jaafar Jackson, şarkıcının ağabeyi Jermaine Jackson'ın oğlu. Çocuk yaştan beri ailenin diğer üyeleri gibi dans eden ve şarkı söyleyen Jaafar, ilk defa bu kadar büyük çaplı bir projede yer alacak.

Filmin yapımcılığını üstlenen Lionsgate, “Michael” adını taşıyacak filmin ünlü pop ikonunun daha önce hiç bilinmeyen yanlarını yansıtacağını açıkladı.

Film, Jackson’ın unutulmaz sahne performanslarından özel hayatına dair bilgiler sunacak.