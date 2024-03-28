PKK yandaşlarından Türk Başkonsolosluğuna saldırı

Almanya'da terör örgütü PKK yandaşları, Türkiye'nin Hannover Başkonsolosluğu binasına saldırdı

Almanya'da Hannover'de önceki gece terör örgütü PKK'ya destek yürüyüşü düzenlendi ve oradan ayrılan 12 PKK yandaşı Hannover Başkonsolosluğuna gelerek sert cisimlerle binanın camlarını kırmaya çalıştı.

Saldırganlar, Başkonsolosluğun ana giriş bölümündeki camı çatlattıktan sonra hızlıca kaçtı.

Hannover Başkonsolosu Özge Gül Kaya'nın saldırı sonrası Alman makamlarından hem Başkonsolosluk hem de Türk sivil toplum kuruluşlarına ait mekanlarda güvenlik önlemlerinin artırılmasını istediği öğrenildi. Öte yandan, Hamburg'da da dün gece PKK yandaşlarının polis eşliğinde, Belçika'daki terör örgütü sempatizanlarına destek yürüyüşü düzenledikleri belirtildi.

Saldırının ardından Türk diplomatların Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Jürgen Schulz ile görüşmeler yaptığı bildirildi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Türk diplomatlar, Almanya'nın Hannover kentinde Başkonsolosluğa yapılan saldırıya ilişkin, dün gece Hannover’de yerel makamlarla görüşmeler yaptı. Dün ise Ankara’da, Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Jürgen Schulz ile görüşüldü. Kaynaklar, Almanya'nın başkenti Berlin’de de bir girişimde bulunulacağını kaydetti.

TC Dışişleri Bakanlığı da konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Köşeye sıkışmış olan terör örgütü PKK’nın Avrupa’daki Türk toplumunu huzursuz etmeye dönük eylemlerinin arttığı görülmektedir" denildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "26 Mart gecesi PKK terör örgütü destekçileri tarafından Hannover Başkonsolosluğumuzun giriş kapısına bir saldırı düzenlenmiştir. Olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmamıştır. Saldırının ardından, Alman yetkililerle temas edilerek vatandaşlarımızın ve diplomatik misyonlarımızın güvenliğinden Alman makamlarının sorumlu olduğu hatırlatılmış, Avrupa'daki Türk toplumunu tahrik amaçlı eylemlere müsaade etmemeleri gerektiği aktarılmıştır" denildi.

Köşeye sıkışmış PKK terör örgütünün, Avrupa'daki Türk toplumunu huzursuz etmeye dönük artan eylemlerinin görüldüğü kaydedilerek, "Vatandaşlarımızın sağduyusu sayesinde bu provokasyonlar daha büyük olaylara dönüşmemiştir. İlgili ülkelerden beklentimiz, terör örgütü destekçilerinin eylemlerine izin verilmemesi ve saldırganların bir an önce adalet önüne getirilmesidir" ifadelerine yer verildi.

