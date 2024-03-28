Avrupa'da terör alarmı

Moskova'daki saldırının ardından Avrupa alarma geçti.
Ülkeler terör seviyesini artırdı, kıtada yeni saldırıların yaşanması endişesi büyüdü.
Rusya'nın başkentinde 139 kişinin hayatını kaybettiği ve terör örgütü DAEŞ'in üstlendiği saldırı sonrası Fransa, terör alarmını en üst seviyeye çıkarmıştı.
İtalya da bu hafta güvenlik alarm seviyesini yükseltti.
İçişleri Bakanı Matteo Piantedosi başkanlığındaki Ulusal Kamu Güvenliği Komitesi, Paskalya tatili süresince İtalya genelinde terörle mücadele önlemlerinin arttırılması gerektiğini vurguladı.
Buna popüler turistik yerler ve "hassas bölgelerde" gözetimin arttırılması da dahil olacak.
Almanya'da ise İçişleri Bakanı Nancy Faeser, DAEŞ'in Horasan kolundan kaynaklı tehdidin Moskava'daki saldırı öncesinde de mevcut olduğunu söyledi.
Süddeutsche Gazetesi'ne konuşan Alman bakan, alarm seviyesinde bir değişikliğin şu anda gerekli görülmediğini belirtti.
Feaser, "DAEŞ-Horasan zaten şu anda Almanya'daki en büyük İslamcı tehdidi oluşturuyor. Güvenlik makamlarımız çok dikkatli ve daha uzun bir süredir bu terör grubunu izliyor" diye konuştu.
"YALNIZ KURT SALDIRILARI DAHA OLASI"
Bir diğer Avrupa ülkesi İngiltere'de de terör kaynaklı endişe arttı.
Mirror gazetesine konuşan eski bir istihbarat görevlisi, Moskova saldırısı sonrası terör saldırılarının daha olası olduğu uyarısını yaptı ve İngiltere'ye yönelik tehdidin Avrupa'daki diğerlerinden daha farklı olacağını düşündüğünü belirtti.
Eski subay, İngiltere'ye yönelik "yalnız kurt" saldırılarının daha olası olduğunu ifade ederek, "İslam Devleti'nin bu kolu becerikli ve acımasız olduğunu kanıtladı" dedi.
"Yalnız kurt" kavramı, bir terör örgütü ile bağlantısı olmadan, tek başına eylem düzenleyen kişiler için kullanılıyor.
"HEDEFLERİNİ GENİŞLETTİ"
ABD merkezli NPR'ye konuşan uzmanlar ise askeri ve bölgesel gerilemelere rağmen Horasan DAEŞ'inin hedeflerini ve operasyonlarını genişlettiğini söyledi.
Bir uzman, "DAEŞ-Horasan'ın Avrupa'da aktif ve engellenmiş planları olduğuna dair raporlar var. Örgüt gerçekten de kendi İslamcılık markasına karşı olduğunu düşündüğü tüm oluşumların peşine düşmek gibi küresel bir misyona sahip" dedi.
Diğer bir uzman ise "Yakın zamana kadar saldırılarının çoğu Afganistan ve Pakistan ile sınırlıydı, ancak bu yılın başlarında İran'da inanılmaz derecede yıkıcı olan büyük bir saldırı gerçekleştirdi" diye konuştu.
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