Pilot sarhoş olunca uçuş yapılamadı

Havacılık alanında yaşanan krize bir yenisi daha eklendi. Bu defa da Air Japan'ın Dallas'tan Tokyo'ya olan uçuşu, pilotun uçuşu gerçekleştiremeyecek kadar sarhoş olması nedeniyle iptal edildi

Bir süredir havacılık alanında yaşanan kriz tüm dünya basınında yer alıyor. Boeing uçaklarında son zamanlarda tuvaletten sızan dışkıdan, dış panelin kaybolmasına ve hatta kapıların havada düşmesine kadar pek çok sorun şaşkınlık içerisinde takip ediliyor.

Son olarak da Air Japan'ın Dallas'tan Tokyo'ya olan uçuşu, pilotun sarhoş olması ve yedek bir pilot bulunamaması nedeniyle iptal edildi.

Adı açıklanmayan pilot, geçen salı, Dallas'ta mürettebatla birlikte yemek yedikten sonra aşırı derecede sarhoş oldu. Gece, otelin lounge alanında devam ederken, pilot içki içmeyi odasında da sürdürdü.

Gece saat 2 civarında, bir otel çalışanı gruptan sessiz olmasını istedi ancak pilotun aşırılığa kaçan davranışları otel görevlisinin polisi aramasına neden oldu.

Japon Daily News'in haberine göre, polis geldiğinde pilot sorguya çekildi ve ardından sert bir şekilde uyarıldı.

Uçuş takip sitesi FlightAware'e göre uçağın Dallas-Fort Worth Uluslararası Havaalanı'ndan Tokyo'ya geçen çarşamba saat 11.05 civarında kalkması planlanmıştı; ancak olaydan sonra uçuş iptal edildi.

Şirket, pilotun fiziksel ve zihinsel sağlığına ilişkin değerlendirme sonrasında uçmaya uygun olmadığını belirledi ve iptal edilen uçuştaki 157 yolcu alternatif uçuşlara yerleştirildi.

Havacılık alanında yaşanan sorunlar krizin her geçen gün daha da büyümesine neden oluyor. Mart ayının başlarında Osaka'ya gidecek bir uçaktan bir tekerlek düşmüş ve aynı ayın sonlarında San Francisco'dan kalktıktan kısa bir süre sonra bir panel kaybolmuştu.

Yaşananlarda büyük payı olan Boeing'den bazı çalışanlar, üstlerine güvenlik endişelerini bildirmeye çalıştıklarında ölüm tehditleriyle karşılaştıklarını belirtmişti.

