banner913
banner932
20. Kıbrıs Tiyatro Festivali 17 Mayıs Cuma akşamı başlıyor
20. Kıbrıs Tiyatro Festivali 17 Mayıs Cuma akşamı başlıyor
16 0
Gençlik Meşalesi yakıldı
Gençlik Meşalesi yakıldı
12 0
 
Tatar'dan masaya oturmak için üç şart
Tatar'dan masaya oturmak için üç şart
17 0
Yine kadına şiddet
Yine kadına şiddet
34 0
Cemsa’da zaman karşı yarıştılar
Cemsa’da zaman karşı yarıştılar
23 0
Buse Savaşkan, Diamond League’den davet aldı
Buse Savaşkan, Diamond League’den davet aldı
21 0
Tabipler Birliği eczacıların 14 Mayıs Eczacılık Günü'nü kutladı
Tabipler Birliği eczacıların 14 Mayıs Eczacılık Günü'nü kutladı
20 0
banner1032

Kanser hastası adama piyango vurdu

banner1020

ABD'de 1,3 milyar dolarlık piyangoyu kazananlardan biri, 8 yıldır kanserle mücadele eden Cheng "Charlie" Saephan oldu

banner974
Kanser hastası adama piyango vurdu
banner971
ABD tarihinin en büyük ikramiyelerinden biri olan 1,3 milyar dolarlık piyangonun kazananları belli oldu. 
İkramiyeyi bölüşen şanslı isimlerden biri de kanser hastası Cheng "Charlie" Saephan. Laos kökenli göçmen, 8 yıldır kanserle mücadele ettiğini ve kazandığı parayı iyi bir doktor bulmaya harcayacağını söyledi. 
Oregon'da yaşayan iki çocuk babası 46 yaşındaki adam, "Bu parayı harcamak için ne kadar zamanım var, ne kadar yaşayacağım bilmiyorum. İkramiyeyi ailem ve sağlığım için harcayacağım" dedi. Piyango biletini arkadaşıyla birlikte aldığını ve milyar doları bölüşeceklerini anlatan Saephan, "Henüz ölmek istemiyorum, önce ailem için bir şeyler yapmak istiyorum" diye konuştu. 
Bir havayolu şirketinden makinist olan Saephan, ABD'nin en büyük dördüncü Powerball çekilişinde vergi kesintileri sonrası 422 milyon doların sahibi olacak.
ABD tarihinin 2 milyar dolarlık en büyük piyangosu, 2022'de sahibini bulmuştu
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.