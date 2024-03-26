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Penisine elektrik verip sorguladılar

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Moskova'da 137 kişinin ölümüne sebep olan IŞİD militanlarından biri penisine elektrik verip sorgulandı

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Penisine elektrik verip sorguladılar
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Rusya'nın başkenti Moskova'da geçen hafta IŞİD militanlarının terör saldırısından sonra nasıl yakalandığı ve sorgulandığına dair yeni görüntüler geldi. 
Önceki gün yayınlanan görüntülerde Türkiye'den 4 Mart'ta Rusya'ya gittiğini söyleyen Şemseddin Farridun isimli teröristin sorgusunun daha sonra çok daha şiddetli bir şekilde yapıldığı görülüyor. 
Görüntülerde bir spor salonunun zeminine yatırılan Fariddun'un ağzından salyalar çıktığı görülürken bu sırada pantolonunun indirildiği ve penisine elektrik kabloları takıldığı anlaşıldı. Kabloların diğer tarafında ise 80 voltluk pile sahip askeri radyo bulunuyor. 
 
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