IŞİD'li teröristin "Türkiye" sorgusu

Rusya'yı kana bulayan terör saldırısını gerçekleştiren saldırganlardan birinin Türkiye'den Rusya'ya geldiği kayıtlara geçti. Şemseddin Fariddun adlı terörist, "Biz para için insanları vurduk" dedi. Fariddun, 1 milyon ruble yani yaklaşık 10 bin 800 dolar için anlaştıklarını fakat paranın yarısını alabildiklerini söyledi

Rusya devlet medyası, yakalanan saldırganlardan birinin gözaltına alındığı görüntüleri ve yapılan sorguyu da yayınladı.

Adının Şemseddin Fariddun olduğunu açıklayan ve 17 Eylül 1998'de dünyaya geldiğini belirten adamın Türkiye'den Rusya'ya geldiği kayıtlara geçti.

Fariddun, bir çevirmen aracılığıyla sorulara yanıt verirken asker, "Türkiye'de ne yaptın" diye sorunca, "Türkiye'de belgelerimin süresi doldu ve ben de sınırı geçip buraya geldim" diyor. Rus medyası teröristin bahsettiği belgelerin pasaport olduğunu aktardı. Teröristin 4 Mart'ta Türkiye'den Rusya'ya uçtuğu da aktarıldı.

Terör örgütünün kendisine Telegram'dan ulaştığını ve Telegram üzerinden bazı eğitimler aldığını söylerken Fariddun, "Biz para için insanları vurduk" dedi. Fariddun, 1 milyon ruble yani yaklaşık 10 bin 800 dolar için anlaştıklarını fakat paranın yarısını alabildiklerini söyledi. Sorgu sırasında titrediği açıkça görülen adamın yanıtları uluslararası kamuoyunun gündemine oturdu.

RIA Novosti tarafından yayınlanan ayrı bir videoda, Tacikçe konuşan ikinci bir adam, kamera dışında konuşan bir tercüman aracılığıyla sorgulanırken görülüyor.

Bu kişiye göre, Cuma günkü saldırının arkasındaki diğer şüpheli saldırganlarla birlikte bir pansiyonda yaşıyordu.

