Patronun lüks arabasını arkadaşına verdi, hayatı karardı

Londra’da yaşayan ve milyoner iş insanı Richard Hanson’ın şoförü olarak çalışan Allen Sicurella, yaptığı bir hata sonucunda hayatının en zor günlerini geçiriyor. Milyoner iş insanının şoförü, patronunun lüks otomobilini arkadaşına ödünç verince hayatı karardı.

17 yıl boyunca Hanson’ın şoförlüğünü yapan Sicurella, 2019 yılında patronunun lüks Ferrari marka otomobilini bir arkadaşına ödünç verdi. Fakat arkadaşı yüzbinlerce dolar değerindeki araç ile kaza yapınca Sicurella işinden kovuldu. Öfkeli iş insanı Sicurella’ya dava da açtı.

HER ŞEYİNİ KAYBEDEBİLİR

Dava süreci Londra’da başlarken Ferrari 458 Speciale model otomobildeki hasar yüzünden Sicurella’nın 380 bin İngiliz poundu ödemesi isteniyor. İngiliz The Sun gazetesine konuşan bazı kaynaklar, “Bu resmen Davut ile Golyat arasındaki bir mücadele gibi. Şoför hem işini kaybetti hem de çok ciddi bir ceza ile karşı karşıya. Her şeyini kaybedebilir” dedi.

Sicurella’nın avukatı ise olayın kaza olduğunu ve kasten kazanın gerçekleşmediğini belirterek, müvekkilinin suçsuz olduğunu söyledi. Avukatı, olay sırasında Sicurella’nın otomobili kullandığını ve aracı arkadaşına verdiğine dair iddiaların gerçeği yansıtmadığını dile getirdi.