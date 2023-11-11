banner913
banner932
Mersin’de “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 40. Yılı Özel Konseri” yapılacak
Mersin’de “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 40. Yılı Özel Konseri” yapılacak
8 0
Beşiktaş, Rıza Çalımbay’a emanet
Beşiktaş, Rıza Çalımbay’a emanet
16 0
 
“İş birliği için yaratıcı çözümler bulunmalı”
“İş birliği için yaratıcı çözümler bulunmalı”
21 0
Sırada Cumhuriyet Rallisi var
Sırada Cumhuriyet Rallisi var
23 0
“Sivil Savunma, Afet Yönetimi ve Müdahale Tatbikatı-2023” Girne’de yapıldı
“Sivil Savunma, Afet Yönetimi ve Müdahale Tatbikatı-2023” Girne’de yapıldı
20 0
Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’nda yapılacak bakım çalışmalarından dolayı sürücülere uyarı
Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’nda yapılacak bakım çalışmalarından dolayı sürücülere uyarı
21 0
“Bu rezalet ne zaman bitecek?”
“Bu rezalet ne zaman bitecek?”
33 0
banner964
banner985

Töre, Ataya saygı nöbeti yapan izciler ile bir araya geldi

banner476

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Mesarya bölgesinde bulunan İlkokulların izcilik ekipleri tarafından gerçekleştirilen Ata’ya saygı nöbeti çadır kampı” etkinliğine katıldı.

banner974
Töre, Ataya saygı nöbeti yapan izciler ile bir araya geldi
banner971
Meclis’ten yapılan açıklamaya göre, Vadili, Cihangir Düzova, Serdarlı, Şehit Salih Terzi, Eşref Bitlis ve Pile İlkokullarından öğrencilerin yer aldığı etkinlik Vadili İlkokulu bahçesinde gerçekleşti. 
Töre, burada öğrencilere hitap ederek, Ulu Önderin 85 yıl önce hayata veda ettiğini ancak onun fikirleri ve düşüncelerinin bugün halen yaşadığını söyledi. 
Atatürk’ün “Türk çocuğu ecdadını tanıdıkça daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır.” sözünü anımsatan Töre, çocukların her zaman tarihini milletini iyi bilemelerini istedi. 
Türkiye Cumhuriyeti’nin 100 yaşını doldurarak yeni bir yüz yıla girdiğini anımsatan Töre, KKTC’nin de 40.yılına girmesinin heyecanını yaşadıklarını söyledi. 
Atatürk’ün Cumhuriyeti en büyük bayram olarak ifade ettiğini dile getiren Töre, Kıbrıs Türk halkının da en büyük bayramının 15 Kasım olduğunu belirtti. 
banner979
banner982
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.