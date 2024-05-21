İran'ı sarsan helikopter kazası

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, helikopter kazasında yaşamını yitirdi. Reisi'nin bulunduğu helikopter, zorlu hava koşulları nedeniyle Doğu Azerbaycan eyaletinde dağlık arazide kaza yaptı. Reisi ile birlikte helikopterde bulunan İran Dışişleri Bakanı da kazada hayatını kaybetti. Reisi ve beraberindeki heyet, Azerbaycan'da katıldıkları baraj açılışından dönüyordu

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, önceki gün gerçekleşen helikopter kazasında yaşamını yitirdi. Reisi'nin bulunduğu helikopter sis, rüzgar ve şiddetli yağış gibi zorlu hava koşulları nedeniyle Doğu Azerbaycan eyaletinde dağlık arazide kaza yaptı.Azerbaycan'dan kalkan helikopterde, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdüllahiyan, Tebriz Cuma İmamı Ayetullah Ali Haşim ve Doğu Azerbaycan Eyalet Valisi Malik Rahmeti vardı.Helikopter, Doğu Azerbaycan eyaletindeki dağlık arazide kaza yaptı. Reisi, ortak baraj açılışı nedeniyle bölgeye gitmişti.İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev iki ülke sınırında bir araya gelerek ülkelerinin ortak projesi Kız Kalesi ve Hudaferin barajlarının açılışını yapmıştı.İranlı yetkililer helikopterde bulunan Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdüllahiyan'ın öldüğünü duyurdu.Helikopterinse Amerikan yapımı Bell 212 model olduğu öğrenildi. İran devlet medyası, kazaya yoğun sisin neden olduğunu duyurdu.İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri hem orduyu hem devrim muhafızlarını seferber etti.Arama-kurtarma ekipleri, saatlerdir kazanın olduğu ulaşmak için çabaladı. Çalışmalar, havanın kararması ve zorlu hava şartlarına rağmen sürdü. Bölgede sisli havanın yanı sıra kar yağışı da aralıklarla etkili oldu.İlerleyen saatlerde İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Muhsin Mansuri, "Bir kaç kez helikopter içerisindekiler ile irtibat kurduk ve konuştuk; 2 kilometrelik bir alan içerisinde arama yapıyoruz" açıklamasını yaptı. İrtibat kurulan kişilerden birinin yolcu, diğerinin mürettebattan olduğu belirtildi.TÜRKİYE'DEN ARAMALARA DESTEKİran'ın talebi üzerine Türkiye, arama çalışmaları için Akıncı TİHA ve bir gece görüş kabiliyetli Cougar tipi helikopter gönderdi. Akıncı TİHA, dağlık bölgede göreve başladıktan sonra helikopter enkazının olabileceği düşünülen bir ısı kaynağı tespit etti.Bu bölgenin koordinatları İran makamlarına gönderildi. İran yönetimi bölgeye onlarca arama ekibi gönderdi.Ekipler, zorlu hava ve coğrafi koşullar nedeniyle helikopter enkazına ulaşmakta zorluk yaşadı.Yetkililer, helikopter enkazını tamamen yanmış halde buldu.İranlı yetkililer, Reisi ve Dışişleri Bakanı Abdüllahiyan'ın helikopter kazasında hayatını kaybettiğini açıkladı.İbrahim Reisi ve beraberindeki heyette bulunanların cenazelerinin bugün Kum kentinde ilkindi vaktinde defnedileceği bildirildi.Öte yandan İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Amir Abdullahyan'ı taşıyan helikopterin kaza yapmasının ardından İranlılar toplu dua etmek için sokaklara çıktı.Liderlerin ölümünün ardından İran'ın dini lı̇derı̇ Ali Hamaney, ülke genelinde beş günlük yas ilan ettiğini duyurdu.İran'da Meşhed'deki İmam Rıza Türbesi'nde, dün sabah ülkenin içinde bulunduğu yası göstermek açısından bayrak değişimi gerçekleştirildi.İran'ın siyah bayrak asması savaş ve intikam anlamına gelse de aslında bir yas simgesi olarak da sıkça karşımıza çıkıyor.İran İsrail-Hamas arasındaki savaş nedeniyle bölgede ölen siviller için de daha önce siyah bayrak astı.