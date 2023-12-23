banner913
banner932
“Rumlar özür dilemeli”
“Rumlar özür dilemeli”
15 0
Ölümlü kazaya 6 ay hapis
Ölümlü kazaya 6 ay hapis
28 0
 
Karşıyaka'nın nefesi yetmedi
Karşıyaka'nın nefesi yetmedi
31 0
Dünyada çevre alanında 2023 böyle geçti
Dünyada çevre alanında 2023 böyle geçti
11 0
Meclis Başkanı Töre: “Ayvasıl’da yaşananlar sinsi planın bir parçasıydı“
Meclis Başkanı Töre: “Ayvasıl’da yaşananlar sinsi planın bir parçasıydı“
11 0
BAÜ yarın “Yapay Zekâ ve Güvenlik” konulu sempozyum düzenliyor
BAÜ yarın “Yapay Zekâ ve Güvenlik” konulu sempozyum düzenliyor
11 0
Boğaz bölgesindeki köylerde bugün elektrik kesintisi olacak
Boğaz bölgesindeki köylerde bugün elektrik kesintisi olacak
44 0
banner996
banner985

Pakistan’da doğal gaz poşetle evlere taşınıyor

banner989

banner974
Pakistan’da doğal gaz poşetle evlere taşınıyor
banner971
Pakistan’ın Hayber Pahtunhva eyaletindeki Banda Davud Şah kasabasından çıkan doğal gaz yıllardır yerel halkın geliştirdiği iptidai yöntemlerle evlerde kullanılıyor.
Pakistan’da bir kasabada yüzeye yakın çıkan doğal gaz, yıllardır yerel halkın geliştirdiği yöntemlerle evlerde kullanılıyor. Doğal gazı çıkarmak için sondaj yerine hortumun, rafineri yerine barakanın bulunduğu kasabada, doğal gaz milyar dolarlık boru hatları yerine 25 kuruşluk poşetlerle taşınıyor.
Pakistan’ın Hayber Pahtunhva eyaletindeki Banda Davud Şah kasabasında doğal gaz, konvansiyonel metotlarla büyük altyapı ve sondaj çalışmalarıyla aranırken değil, rastlantı eseri tarlalarda bulundu.
Yoksulluğun yaygın olduğu bu bölgede halk, kasabalarından çıkan gazı, evlerinde canları pahasına kullanıyor. Yerel halk, imkansızlıklar nedeniyle doğal gazda kendilerine has çıkarma, taşıma ve ölçü birimi bile geliştirdi.
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.