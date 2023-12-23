Pakistan’da doğal gaz poşetle evlere taşınıyor

Pakistan’ın Hayber Pahtunhva eyaletindeki Banda Davud Şah kasabasından çıkan doğal gaz yıllardır yerel halkın geliştirdiği iptidai yöntemlerle evlerde kullanılıyor.

Pakistan’da bir kasabada yüzeye yakın çıkan doğal gaz, yıllardır yerel halkın geliştirdiği yöntemlerle evlerde kullanılıyor. Doğal gazı çıkarmak için sondaj yerine hortumun, rafineri yerine barakanın bulunduğu kasabada, doğal gaz milyar dolarlık boru hatları yerine 25 kuruşluk poşetlerle taşınıyor.

Pakistan’ın Hayber Pahtunhva eyaletindeki Banda Davud Şah kasabasında doğal gaz, konvansiyonel metotlarla büyük altyapı ve sondaj çalışmalarıyla aranırken değil, rastlantı eseri tarlalarda bulundu.

Yoksulluğun yaygın olduğu bu bölgede halk, kasabalarından çıkan gazı, evlerinde canları pahasına kullanıyor. Yerel halk, imkansızlıklar nedeniyle doğal gazda kendilerine has çıkarma, taşıma ve ölçü birimi bile geliştirdi.

