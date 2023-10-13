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P20 Zirvesi TBMM Başkanı Kurtulmuş'un da katılımıyla Yeni Delhi'de başladı

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P20 Zirvesi TBMM Başkanı Kurtulmuş'un da katılımıyla Yeni Delhi'de başladı
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Hindistan Parlamentosunun ev sahipliğinde "Tek Dünya, Tek Aile, Tek Gelecek" ana temasıyla düzenlenen 9. G20 Parlamento Başkanları Zirvesi (P20) TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un da katıldığı resmi karşılama töreniyle Yeni Delhi'de başladı.

Hindistan Halk Meclisi Başkanı Om Birla, Yashobhoomi Hindistan Uluslararası Konferans ve Sergi Merkezi'nde, zirveye katılan meclis başkanlarını tek tek karşılayarak fotoğraf çektirdi.

Karşılamanın ardından, meclis başkanları zirve oturumlarına katılmak üzere konferans merkezine geçti.

Sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin hızlandırılmasına ilişkin dört üst düzey oturumun gerçekleşeceği zirvenin açılış oturumunda Hindistan Başbakanı Narendra Modi, meclis başkanlarıyla bir araya geldi.

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