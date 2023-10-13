Alman Rock Grubu MadMax, yardım konseri için Girne'ye geliyor

Almanya'nın köklü rock gruplarından biri olan MadMax, Türkiye'de yaşanan deprem felaketinin ardından, yardım konseri düzenlemek üzere yarın Girne Amfitiyatro’da sahne alıyor.



Girne Belediyesi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, geçen yıllarda müzik ve dostluk adına gerçekleştirdiği çeşitli toplumlar arası konserlerle adını duyuran ‘The Soulist's Friends Across Borders Project’ ve Girne Belediyesi işbirliğiyle düzenlenen yardım konserinde, son albümleri ‘Wings of Time’ın ardından Güney Amerika turnesinden dönerek Avrupa turnesine devam eden MadMax Grubu başrolde olacak.



Konserin özel konukları ise adanın iki toplumlu rock grubu Blind Man's Tale ve son albümleri ‘Journey Through to Abyss’ ile uluslararası alanda da tanınan psychedelic rock grubu Mental Soup olacak.



-Konser geliri Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği'ne bağışlanacak



Etkinlikte elde edilen gelir, depremden etkilenen ailelere ve çocuklarına yardım etmek amacıyla Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği'ne bağışlanacak.



Açıklamada, biletlerin, www.kibrisbiletcim.com web sitesi üzerinden veya konser günü Girne Amfitiyatro girişinden temin edilebileceği kaydedildi.

