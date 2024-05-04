Oyuncak kutusundan yılan çıktı

Avustralya’da yaşayan bir anne, kızının oyuncak kutusunun içinde korkunç bir keşifte bulundu

Avustralya’nın Queensland eyaletinde yaşayan bir kadın, kızının oyuncak kutusunda son derece zehirli kırmızı karınlı siyah bir yılanın saklandığını bulduğunda büyük bir şok yaşadı.Anne ve kızı, korkunç bir keşifte bulunduklarında, evlerinde oynayacakları oyuncakları seçiyorlardı.Endişeli anne hemen yetkileri aradı ve yılanı acilen evden uzaklaştırdılar. Yılan yakalama hizmetini yürüten Stuart McKenzie, bunun şimdiye kadarki “en çılgın vakalardan biri” olduğunu söyledi.McKenzie, sepetin dibine dolanmış yılanı bulmadan önce bir kanca kullanarak sepeti inceledi ve aileden kimsenin dev yılan tarafından ısırılmamasının son derece şanslı olduğunu söyledi.Yaklaşık üç veya dört parmak kalınlığında olan yılanın sağlıklı olduğunu öğrenildi. Hayvan yakalandıktan sonra tekrar doğaya salındı.Kırmızı karınlı kara yılanlar Avustralya'nın doğusunda yaygın olarak bulunuyor. Genellikle çekingen olsalar da, kışkırtılırlarsa zehirleriyle kanamaya, şişmeye, kusmaya, karın ağrısına, ishale, terlemeye, kas ağrısına ve halsizliğe neden olabilirler. Tedavi edilmeyen sokmaları ise ölümcül olabiliyor.Binlerce Avustralyalı bu keşif karşısında şok olurken bir sosyal medya kullanıcısı, “Beni en çok rahatsız eden şey, o yılan fark edilinceye kadar ne kadar süre çocuk odasında kaldı?” dedi. Bir başkası da, “Aman Tanrım, o çocuk nasıl ısırılmadı? Ben üç yaşında bir çocuğun büyükannesiyim ve çocukların oyuncak kutusuna daldığını biliyorum” yorumunu yaptı.