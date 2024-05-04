banner913
banner932
20. Kıbrıs Tiyatro Festivali 17 Mayıs Cuma akşamı başlıyor
20. Kıbrıs Tiyatro Festivali 17 Mayıs Cuma akşamı başlıyor
16 0
Gençlik Meşalesi yakıldı
Gençlik Meşalesi yakıldı
12 0
 
Tatar'dan masaya oturmak için üç şart
Tatar'dan masaya oturmak için üç şart
17 0
Yine kadına şiddet
Yine kadına şiddet
35 0
Cemsa’da zaman karşı yarıştılar
Cemsa’da zaman karşı yarıştılar
23 0
Buse Savaşkan, Diamond League’den davet aldı
Buse Savaşkan, Diamond League’den davet aldı
21 0
Tabipler Birliği eczacıların 14 Mayıs Eczacılık Günü'nü kutladı
Tabipler Birliği eczacıların 14 Mayıs Eczacılık Günü'nü kutladı
20 0
banner1032

Yolda yürüyen kadını eşek ısırdı

banner1020

banner974
Yolda yürüyen kadını eşek ısırdı
banner971
Kayseri'de yolda yürüyen 59 yaşındaki Esme D.'yi eşek ısırdı. Eşek, zabıta tarafından korumaya alındı.
Bünyan ilçesinde bir eşek, yoldan geçen Esme D.'yi vücudunun çeşitli yerlerinden ısırdı.
Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaralı kadını, Bünyan Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Esme D., tedavisinin ardından taburcu edildi.
KORUMAYA ALINDI
Olay sonrası eşek, çevredekiler tarafından ağaca bağlandı. Eşeğin ağaca bağlı halinin sosyal medyada paylaşılması üzerine Bünyan Belediyesi ve
Kayseri Hayvanları Koruma Derneği (KAYHAKDER) ekipleri harekete geçti.
Eşek, zabıta ekipleri tarafından korumaya alındı. Kayseri Hayvanları Koruma Derneği yetkilileri, eşeklerin bir etki olmadığında saldırmadığını belirtirken hayvanın bir sağlık sorunu bulunmadığını söyledi.
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.