Yolda yürüyen kadını eşek ısırdı

Kayseri'de yolda yürüyen 59 yaşındaki Esme D.'yi eşek ısırdı. Eşek, zabıta tarafından korumaya alındı.
Bünyan ilçesinde bir eşek, yoldan geçen Esme D.'yi vücudunun çeşitli yerlerinden ısırdı.
Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaralı kadını, Bünyan Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Esme D., tedavisinin ardından taburcu edildi.
KORUMAYA ALINDI
Olay sonrası eşek, çevredekiler tarafından ağaca bağlandı. Eşeğin ağaca bağlı halinin sosyal medyada paylaşılması üzerine Bünyan Belediyesi ve
Kayseri Hayvanları Koruma Derneği (KAYHAKDER) ekipleri harekete geçti.
Eşek, zabıta ekipleri tarafından korumaya alındı. Kayseri Hayvanları Koruma Derneği yetkilileri, eşeklerin bir etki olmadığında saldırmadığını belirtirken hayvanın bir sağlık sorunu bulunmadığını söyledi.
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