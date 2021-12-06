Oscar Wilde'ın tutulduğu hapishaneyi satın almak istiyor

İngiliz sanatçı Banksy, bir zamanlar İrlandalı yazar Oscar Wilde'ın "ağır ahlaksızlık" iddiasıyla parmaklıklar altında tutulduğu Reading Hapishanesi'ni, sanat merkezine dönüştürmek için satın almak istediğini duyurdu.

İngiliz sokak sanatçısı Banksy, 19. yüzyılın ünlü yazarlarından biri olan Oscar Wilde'ın tutulduğu Reading Hapishanesi'ni satın almak istediğini açıkladı.

Günümüzün en önemli sanatçılarından biri olan Banksy, bu kapsamda 10 milyon sterlin (yaklaşık 182 milyon lira) teklif etti.

"ONU YOK EDEN YERİ BİR SANAT SIĞINAĞINA DÖNÜŞTÜRMELİYİZ"

Bununla birlikte, Banksy'nin katkısı ise Reading İlçe Meclis'ininkiyle birlikte, eski hapishane için yapılan teklifi tahminen 12,6 milyon sterline çıkaracak.

Banksy, Wilde'ın "sihir yaratmak için iki zıt fikri bir araya getirmenin koruyucu azizi" olduğunu belirterek, "Onu yok eden yeri bir sanat sığınağına dönüştürmek o kadar mükemmel hissettiriyor ki, bunu yapmak zorundayız” dedi.

Ünlü yıldızlar da Banksy’e destek verdi. Bu isimler arasında Judi Dench, Sir Kenneth Branagh, Kate Winslet ve Natalie Dormer öne çıkıyor.

ESERİN ŞABLONUNDAN GELECEK

Diğer taraftan Banksy, 10 milyon sterlin'i Reading Hapishesi'nin duvarına yaptığı resmin şablonunu satarak elde edebileceğini açıkladı.

Banksy'nin hapishane duvarına yaptığı figür, hapishaneden uç uca eklediği çarşafından sonuda bir daktilo bulunan bir yazarın yüzleştiği baskıdan kurtuluşunu temsil ediyor.

“Climbing Rope” adlı söz konusu eser, bu ayın başlarında sanatçı Grayson Perry'nin Channel 4 serisi Grayson's Art Club için düzenlediği serginin bir parçası olarak Bristol Müzesi ve Sanat Galerisi'nde sergilendi.

OSCAR WİLDE'IN TUTUKLANMA SÜRECİ

Wilde, Lord Alfred Douglas ile olan eşcinsel ilişkisi ortaya çıkınca ağır ahlaksızlıkla suçlanarak mahkum edildi. 1895-1897 yılları arasında Reading Hapishanesi’nde tutuldu.

Hapsedilirken, eski sevgilisine yazdığı mektuplardan oluşan “De Profundis” yazdı ve serbest bırakıldıktan sonra orada geçirdiği zamanı “The Ballad of Reading Gaol”(Reading Zindanı Baladı) adlı eserinde anlattı.

Hapishane ise İngiltere Kralı 1. Henry tarafından kurulan bir manastır olan Reading manastırının bulunduğu yere inşa edildi. Henry'nin sunağın altına gömüldüğüne inanılıyor ve naaşının şimdi hapishane otoparkının veya duvarlarının altında olduğu düşünülüyor.

Öte yandan, Reading East'ten İşçi Partisi Milletvekili Matt Rodda, hapishaneyi sanat merkezi olarak kullanma fikrini desteklediğini ve bu hafta bakanları teklifi parlamentoda sunacağını söyledi:

EDEBİYAT VE LGBT TARİHİNİN KESİŞTİĞİ YER

"Tarihin şaşırtıcı katmanları var. Edebiyat tarihi, LGBT topluluğun tarihi ve Oscar Wilde’ın geçmişi birleşiyor.Ama aynı zamanda bazı yerel ve ulusal Viktorya sosyal tarihi var. Tüm bunlar İngiltere'nin geri kalanıyla da bağlantılı. Pek çok nedenden dolayı, bu binanın sadece yıkılıp apartman ya da başka bir şeye dönüştürülmesi yerine, korunup yapıcı bir şekilde kullanılması kesinlikle en doğrusu.”

KABUL EDİLMEMESİ SUÇ OLUR

Reading'deki Rabble tiyatrosunun sanat yönetmeni Toby Davies, Adalet Bakanlığı'nın sanatçının teklifini geri çevirmesinin suç olacağını söyledi. Davies, BBC’ye yaptığı açıklamada, “Banksy, kamu yararı için doğrudan Adalet Bakanlığı'na gidecek inanılmaz miktarda para teklif ediyor. Banksy'nin teklifi olağanüstü ve Adalet Bakanlığı bunu reddederse, bunu bir suç eylemi olarak kabul ederim” diye konuştu.