Cihangir’de görev yeniden Davulcunun

AKSA Süper Lig ekibi Cihangir Gençlik Spor Kulübü'nde Emre Perçinci ile yollar ayrıldıktan sonra yeni teknik direktör Toygar Davulcu oldu.

Cihangir Gençlik Spor Kulübünden konu ile ilgili yapılan açıklama şöyle:

“Cihangir Gençlik Spor Kulübü yönetimi olarak aldığımız karar doğrultusunda teknik direktör Emre Perçinci ve ekibi ile yollarımızı ayırma kararı almış bulunmaktayız. Emre Perçinci hocamıza, Tugay Atiker hocamıza, Cemil Murat hocamıza, Berkem Ertürk hocamıza camiamıza verdikleri hizmetlerden dolayı teşekkür ederiz. Başarılar dileriz. Teknik direktör Toygar Davulcu ile anlaşma sağlanmıştır. Toygar Davulcu hocamıza da hoş geldin der başarılar dileriz.”