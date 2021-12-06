banner583
banner753
52 0
14 0
 
"Haspolat Atık Su Arıtma Tesisi civarı ava kapatılmalı"
4 0
Kaymaklı zoru başardı
Kaymaklı zoru başardı
44 0
Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'u farklı geçti
Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'u farklı geçti
15 0
Ferrari'den bir
Ferrari'den bir "özel proje" daha
14 0
Kartal, kanatlanmayı unuttu
Kartal, kanatlanmayı unuttu
24 0
banner661
banner726

Cihangir’de görev yeniden Davulcunun

banner476

banner714
Cihangir’de görev yeniden Davulcunun
banner721
AKSA Süper Lig ekibi Cihangir Gençlik Spor Kulübü'nde Emre Perçinci ile yollar ayrıldıktan sonra yeni teknik direktör Toygar Davulcu oldu.
Cihangir Gençlik Spor Kulübünden konu ile ilgili yapılan açıklama şöyle:
“Cihangir Gençlik Spor Kulübü yönetimi olarak aldığımız karar doğrultusunda teknik direktör Emre Perçinci ve ekibi ile yollarımızı ayırma kararı almış bulunmaktayız. Emre Perçinci hocamıza, Tugay Atiker hocamıza, Cemil Murat hocamıza, Berkem Ertürk hocamıza camiamıza verdikleri hizmetlerden dolayı teşekkür ederiz. Başarılar dileriz. Teknik direktör Toygar Davulcu ile anlaşma sağlanmıştır. Toygar Davulcu hocamıza da hoş geldin der başarılar dileriz.”
banner342
banner692
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.