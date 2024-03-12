Oscar'a "Oppenheimer" damgası

Sinema dünyasının en prestijli ödülleri olarak anılan 2024 Oscar ödülleri sahiplerini buldu. 13 dalda aday gösterilen Christopher Nolan'ın son filmi "Oppenheimer" törenden 7 ödülle ayrıldı

Sinema dünyasında yılın en başarıları, bu yıl 96.'sı düzenlenen Oscar Ödül Töreni'nde ödüllerini aldı.

Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından 1929'dan bu yana verilen ve film dünyasının enlerinin seçildiği Oscar Ödülleri, Los Angeles'taki Dolby Theatre'da önceki gece düzenlenen görkemli bir törenle sahiplerini buldu.

Oscar ödül törenini 4. kez ABD'li komedyen ve TV programcısı Jimmy Kimmel sundu.

Bu yıl 96'ncısı düzenlenen törene Oppenheimer filmi damga vurdu.

13 dalda aday gösterilen Oppenheimer "En İyi Film'' ödülü dahil 7 ödül kazandı.

11 dalda aday gösterilen Yorgos Lanthimos'un yönettiği "Poor Things" filmi ise 4 ödül kazandı.

BARBİE'YE TEK ÖDÜL

Yılın en iddialı ve en çok izlenen filmlerinden biri olan Barbie ise geceden tek ödülle ayrıldı.

Emma Stone, "Zavallılar" filmindeki rolüyle 2. kez En İyi Kadın Oyuncu Oscar ödülünü kazandı.

'En İyi Kadın Oyuncu'' Oscar'ı ise Poor Things filmindeki rolüyle Emma Stone'a gitti.

En İyi Erkek Oyuncu" ödülünü Oppenheimer'daki performansıyla Cillian Murphy aldı.İşte 2024 Oscar Ödülleri'ni kazananların tam listesi...

İşte Oscar Ödülleri kazananlar tam listesi...

2024 OSCAR ÖDÜLÜNÜ KAZANANLAR

En İyi Film: Oppenheimer

En İyi Kadın Oyuncu: Emma Stone (Poor Things)

En İyi Erkek Oyuncu: Cillian Murphy (Oppenheimer)

En İyi Yönetmen: Christopher Nolan (Oppenheimer)

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Da’vine Joy Randolph (The Holdovers)

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Robert Downey Jr. (Oppenheimer)

En İyi Uluslararası Film: Zone of Interest (İngiltere - Yönetmen: Jonathan Glazer)

En İyi Film Kurgusu: Oppenheimer (Jennifer Lame)

En İyi Animasyon: The Boy and the Heron (Hayao Miyazaki and Toshio Suzuki)

En İyi Sinematografi: Oppenheimer (Hoyte van Hoytema)



En İyi Kısa Film: The Wonderful Story of Henry Sugar (Yönetmen: Wes Anderson)

En İyi Uzun Metraj Belgesel: 20 Days in Mariupol (Yönetmen: Mstyslav Chernov)

En İyi Kısa Metraj Belgesel: The Last Repair Shop (Yönetmenler: Ben Proudfoot ve Kris Bowers)

En İyi Özgün Müzik: Oppenheimer (Ludwig Göransson)

En İyi Orijinal Şarkı: Barbie ("What Was I Made For?" - Billie Eilish and Finneas O'Connell) (22 yaşındaki Billie Eilish ve 26 yaşındaki Finneas O’Connell, Oscar tarihinde 30 yaşına gelmeden ödül kazanan en genç sanatçılar listesine girdi.)

En İyi Kısa Animasyon: War Is Over! Inspired by the Music of John & Yoko (Dave Mullins ve Brad Booker)

En İyi Ses: Zone of Interest (Tarn Willers ve Johnnie Burn)

En İyi Kostüm: Poor Things (Holly Waddington)

En İyi Saç ve Makyaj Tasarımı: Poor Things (Nadia Stacey, Mark Coulier ve Josh Weston)

En İyi Prodüksiyon Tasarımı: Poor Things (James Price ve Shona Heath)

En İyi Görsel Efekt: Godzilla Minus One (Takashi Yamazaki, Kiyoko Shibuya, Masaki Takahashi ve Tatsuji Nojima)

En İyi Uyarlama Senaryo: American Fiction (Cord Jefferson)

En İyi Özgün Senaryo: Anatomy of a Fall (Justine Triet ve Arthur Harari)

