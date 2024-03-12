Sahneye çırılçıplak çıktı

Oyuncu John Cena, En İyi Kostüm Tasarımı ödülünü "Poor Things"e takdim ederken Oscar sahnesine çıplak çıktı

Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi'nin düzenlediği 96'ncı Oscar Ödülleri'nde ilginç anlar da yaşandı. Oppenheimer filminin 7 ödül aldığı gecede oyuncu John Cena sahneye çıplak çıktı.

1974'teki 46'ncı Oscar töreninde David Niven'in Elizabeth Taylor'ı tanıttığı sırada çıplak bir adamın sahneye çıktığı anlara saygı duruşunda bulunmak isteyen oyuncu John Cena, önceki akşam sahneye sadece özel bölgesi bir zarfla kapatarak çıktı. 1974 yılında yaşanan olayı hatırlatan sunucu Jimmy Kimmel, "Bugün sahneye çıplak bir adamın koştuğunu hayal edebiliyor musunuz? Bu çılgınca olmaz mıydı?" diye sordu.

Sorunun ardından perdenin arkasından kafasını çıkaran oyuncu "Fikrimi değiştirdim. Sadece bu konuda doğru hissetmiyorum. Bu zarif bir olay, biliyorsun, böylesine tatsız bir şakayı önerdiğin için şu anda utanmalısın" ifadelerini kullandı. John Cena konuşmanın ardından sahneye çırılçıplak çıkarak konukların ağzını açık bıraktı. Ödül vermek için sahnede bulunan oyuncu, elindeki zarfı açamadığı için üzerine perdeye benzer bir kıyafet giydi.

