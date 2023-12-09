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Onbinlerce balık sahile vurdu

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Onbinlerce balık sahile vurdu
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Japonya'da yaşanan bir olay uluslararası kamuoyunun gündemine oturdu...
Hakodate'deki Toi limanı yakınlarında on binlerce sardalya ve orkinos kıyıya vurdu. Şehir yönetimi ve eyalet yönetimi olayla ilgili soruşturma başlatırken, balıkların temizlenmesi için de çalışmaların devam ettiğini duyurdu. 
Yetkililer, tonlarca ölü balığın plaja vurduğunu açıkladı. Japon medyasına konuşan 65 yaşındaki bir balıkçı, "Ben daha önce oksijensizlikten karaya vuran balıkların öldüğünü görmüştüm fakat ilk defa bu kadar çok balığın öldüğünü görüyorum" ifadesini kullandı.
 
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