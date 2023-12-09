banner913
banner932
En çok yağış Karpaz bölgesinde kaydedildi
En çok yağış Karpaz bölgesinde kaydedildi
8 0
Töre: “Kamuya yapılan engelli vatandaş istihdamları olumlu”
Töre: “Kamuya yapılan engelli vatandaş istihdamları olumlu”
16 0
 
Öğretmenlerden tabutlu eylem
Öğretmenlerden tabutlu eylem
25 0
Tunç, yüreklere su serpti
Tunç, yüreklere su serpti
16 0
Antrenörler Derneği ayın başarılı antrenörlerini ödüllendirdi
Antrenörler Derneği ayın başarılı antrenörlerini ödüllendirdi
20 0
En fazla yağış Akdeniz’de kaydedildi
En fazla yağış Akdeniz’de kaydedildi
29 0
Yunanistan’la yeni dönem
Yunanistan’la yeni dönem
33 0
banner996
banner985

Kırok: “Yurt dışından hayvan girişi yasaklanmalı”

banner989

Çatalköy Esentepe Belediye Başkanı Ceyhun Kırok, sokak hayvanlarıyla ilgili hayvan severlerin hassasiyetlerini de göze alan bir yasa yapılması ve yurt dışından ülkeye hayvan girişinin yasaklanması gerektiğini söyledi

banner974
Kırok: “Yurt dışından hayvan girişi yasaklanmalı”
banner971
Çatalköy Esentepe Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Ceyhun Kırok, sokak hayvanlarıyla ilgili toplumun farklı kesimlerinde farklı hassasiyetler olduğuna dikkat çekerek, sokak hayvanlarıyla ilgili çok acil bir yasaya ihtiyaç duyulduğunu kaydetti. 
 
“Yurt dışından adaya gelen hayvanların ülkeye girişi yasaklamalı” önerisi getiren Başkan Kırok, sözlerini şöyle sürdürdü:  
 
“Sokak hayvanlarıyla ilgili Veteriner Dairesi ortada yok. Bu hayvanların çipleri yok. Kısırlaştırılmaları yok. Bunları hangi bütçe karşılayacak? Şahıslar mı, belediye mi, devlet mi? Bu konuda tüm hassasiyetleri gözeten yasal düzenlemeye ihtiyacımız var.”
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.