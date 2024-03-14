Ölümün ve açlığın gölgesinde iftar

Yerlerinden edilen ve yiyecek bir lokma ekmeğe bile muhtaç hale getirilen Gazzeliler, hayatlarındaki en zor Ramazanı geçiriyor. Gazzeliler un bulamadıkları için hayvan yemlerini öğüterek ekmek yapmaya çalışıyor

İsrail'in 6 aydır saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde Filistinliler, yaşadıkları katliama, yıkıma ve açlığa rağmen Ramazan ayında oruçlarını açıyor.Yerlerinden edilen ve yiyecek bir lokma ekmeğe bile muhtaç hale getirilen Gazzeliler için Ramazan ayıyla birlikte içinde bulundukları hüzünlü hava daha da derin hale geldi.Önceki yıllarda evlerini süsleyen, ramazan alışverişi için çarşı pazarlara akın eden Filistinliler, İsrail'in devam eden saldırıları ve yardım girişlerine izin vermemesi nedeniyle hayatlarındaki en zor ramazanı geçiriyor.Açlığın kol gezdiği Gazze'de durum kuzey bölgelerde daha da ağır. Un bulamadıkları için hayvan yemlerini öğüterek ekmek yapmaya çalışan Gazzeliler, ramazan ayını yokluğu en derinden hissederek geçiriyor.Yağın, unun hatta bir kaşık tuzun dahi zor bulunduğu bölgede Filistinliler oruçlarını tutmaya iftar ve sahurlarını yapmaya çalışıyor.Gazze'nin kuzeyinde yer alan Cibaliye Mülteci Kampı'na sığınan Filistinliler, yardım kuruluşlarının dağıttığı yemeği almak için kuyruk oluşturdu.7Öte yandan Gazze'nin kuzeyinde 2 bini aşkın sağlık çalışanının ramazana iftar veya sahurda yiyecek yemekleri olmadan girdiği öğrenildi.