“Bu kamyonları kim kontrol edecek?”

Ayaklı Gazete’ye ulaşan Girne sakini bir vatandaşımız, dün öğle saatlerine doğru Girne içinde aracıyla ilerlerken önünde giden kamyondan dolayı yaşadığı sıkıntıyı bizlerle paylaşarak sitemlerini dile getirdi.

Vatandaşımız resimdeki kamyonun tepeleme kum dolu olduğunu ve yeni Liman trafik ışıklarına doğru dorsesinin arka kapağından sürekli kumları yola dökerek gittiğini iddia ederek “Üstü branda ile örtülü olması gerekir ama kim kontrol edecek? Memlekette herkes kafasına göre hareket ediyor. Kural takan yok” dedi.

Ülkede trafik terörünün gün geçtikçe arttığına dikkat çeken duyarlı vatandaşımız “Polisimiz, insanların yüzüne saklanarak radar tutacağına, kamyonları, trafik canavarı minibüs şoförlerini ve ellerinde telefonla mesajlaşarak araba kullananlarla uğraşsın” diyerek polisi göreve davet etti.

