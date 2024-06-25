Gazze'deki birlikler Lübnan sınırına gidecek

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Lübnan sınırındaki mevcut durumu değiştirmek için hazırlandıklarını belirtti. Gazze'deki şiddetli çatışmaların sona ereceğini açıklayan Netanyahu, birliklerin çoğunluğunun Lübnan sınırına kaydırılacağını söyledi. Netanyahu, bölgede Filistin Devletine hazır olmadığını da söyledi.
Netanyahu, "Gazze'de yoğun çatışma aşaması sona ermek üzere ve Hamas'ı yok etmeden savaşı durdurmaya hazır değilim." dedi.
Netanyahu, bu çatışmalar sona erdiğinde Gazze Şeridi'ndeki birliklerin bir bölümünün kuzeydeki Lübnan sınırına kaydırılacağını açıkladı.
İsrail Başbakanı, bu sayede Hizbullah saldırıları sonucu güneye giden İsraillilerin geri geleceğini belirtti. Aksi halde Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'a yönelik askeri operasyon sinyali de verdi.
Netanyahu diğer yandan Gazze Şeridi'nde sivil yönetim kurulması ve bölgenin silahsızlanması gerektiğini belirtti. "Orayı Filistin Devleti'ne vermeye hazır değilim" dedi. İki devletli çözüme karşı olduğunu açıkladı.
Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdüren İsrail, kuzey sınırında da Lübnan Hizbullahı ile çatışıyor.
Lübnan ile İsrail arasında "Mavi Hat" olarak tabir edilen sınır hattında son haftalarda gerginlik tırmanıyor.
İsrail ordusu, 18 Haziran'da Lübnan'a yönelik olası saldırıya ilişkin "operasyonel planı" onayladığını duyurmuştu.
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