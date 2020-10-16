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Okyanus sıcaklıkları düşünülenden daha hızlı yükseliyor

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ABD bilim insanları yaptıkları araştırmada, insanların yaşadığı ve fosil yakıtların yandığı yerlerden çok uzaktaki zifiri karanlık okyanus diplerinde bile sıcaklığın önemli ölçüde arttığı buldu.

Okyanus sıcaklıkları düşünülenden daha hızlı yükseliyor

 

Araştırmacılar, küresel ısınma ve iklim değişikliğinin okyanuslardaki şiddetinin son 10 yılda arttığını ve bu nedenle dünyanın pek çok yerinde su baskını, hortum, fırtına gibi olayların görülmesini beklediklerini söyledi.

 

Okyanus sıcaklıkları düşünülenden daha hızlı yükseliyor

 

ABD’de yer alan Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi’nden (NOAA) araştırmacılar, iklim değişikliğinin okyanus sıcaklıkları üzerindeki etkisini ölçtü.  

Atlantik Okyanusu'nda Uruguay açıklarındaki dört farklı derinlikteki istasyonlardaki ölçümleri kaydeden bilim insanları, okyanus dibinin daha önce düşünüldüğünden daha fazla ısındığını keşfetti. Buna göre, 2009 ve 2019 yılları arasında, bin 360m ile 4 bin 757m derinlik arasındaki noktalardaki su 0,02 ile 0,04 santigrat derece ısındı.

RAKAM KÜÇÜK GÖRÜNSE DE ETKİLERİ BÜYÜK OLACAK

Araştırmacılar, değişikliğin küçük gibi göründüğünü ancak küresel çapta büyük etkileri olacağı konusunda uyardu. Çalışmanın baş yazarı Christopher Meinen, "Derin okyanusların büyüklüğü düşünüldüğünden bu muazzam bir ısı miktarı" ifadelerini kullandı.

FIRTINALARIN SAYISINDA VE ŞİDDETİNDE ARTIŞ GÖZLENEBİLİR

Dünya tarafından emilen ısının yaklaşık yüzde 90’ı okyanuslarda birikiyor. Ardından biriken ısı, su moleküllerinin genişlemesini sağlayarak deniz seviyesinin yükselmesini sağlıyor. Araştırmacılari yükselen su nedeniyle, dünyanın birçok noktasında ölümcül olabilen ve maddi zarar yaratabilecek fırtına ve kasırgaların meydana gelecileceğini belirtti.

Bununla birlikte bilim insanları, küresel karaların ve su yüzeyinin, okyanusların dibinden çok daha hızlı ısındığını söyledi. 2019’da yapılan bir çalışmada okyanus yüzeyi sıcaklıklarının 0,56 derece arttığı belirtildi. NOAA araştırmacıları okyanus yüzeyi sıcaklığınde 0,95 derece artış hesapladıklarını kaydetti.

TEMEL NEDEN İNSAN KAYNAKLIĞI İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ

Meinen, yeni bulguların insan kaynaklı iklim değişikliğiyle tutarlı olduğunu söyledi. Ancak derin okyanus hakkında uzay araştırmalarından daha az çalışma yapıldığını ve tarihsel veri bulunmadığı söyleyen Meinen, "Saatten saate ve günden güne farklılık gösteren yüksek değişimler kaydetmeyi beklemiyorduk. Derin okyanusun hızla ısınmasına neden olan faktörler var, ancak bu sürecin nasıl meydana geldiğini bilmiyoruz” dedi.

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