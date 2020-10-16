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Kimlik kartı, ehliyet ve pasaport ibraz edilerek oy kullanılabilecek

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Yüksek Seçim Kurulu, 18 Ekim Pazar günü gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçiminde seçmenlerin kimlik kartı, polis kimlik kartı, pasaport ve sürüş ehliyeti ibraz ederek oy kullanabileceklerini hatırlattı.

Kimlik kartı, ehliyet ve pasaport ibraz edilerek oy kullanılabilecek

 

Yüksek Seçim Kurulu’nun konuya ilişkin 33 numaralı duyurusu şöyle:

“18 Ekim 2020 tarihinde yapılacak 2. tur  Cumhurbaşkanlığı Seçimi’nde  sandık  seçmen  listesinde  kayıtlı olan bir seçmen, aşağıdaki belgelerden birini Sandık Kuruluna sunmak suretiyle oyunu kullanabilir.

1.    Kıbrıs Türk Federe Devleti döneminde veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti döneminde yurttaş olanlara verilen kimlik kartı.

2.    Polis kimlik kartı.
3.    Kıbrıs Türk Federe Devleti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 
pasaportu.

4.    Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sürüş ehliyeti.

 Bir seçmenin oy kullanmak için Sandık Kuruluna sunması gereken resmi belgelerine herhangi bir nedenle polis tarafından el konulmuşsa, oyunu kullanabilmesi için ilgili Polis Müdürlüğüne  müracaat ederek el konulan belgenin onaylı bir fotokopisini alması ve Lefkoşa’da Yüksek Seçim Kurulu Genel Sekreterliğinden, diğer İlçelerde ise ilgili İlçe Seçim Kurulundan onaylatması  gerekmektedir. Belirtilen resmi belgelerden birini sunmayanlar oy kullanamazlar.     İlgililere duyurulur.”
(YIL/ÖK)

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