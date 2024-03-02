Okula uçakla gidip geliyor

Kanada'nın batı yakasındaki büyük şehirlerinden Vancouver'da üniversite okuyan evinin kirası 2500 dolara fırlayan Tim Chen 430 kilometre uzaktaki Calgary'de yaşayan ailesinin yanına taşınarak okula uçakla gidip gelmeye başladı

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Kanada'nın batı yakasındaki büyük şehirlerinden Vancouver'da üniversite okuyan bir öğrenci şehirde kiraların çok artmasıyla birlikte yaratıcı bir yöntem uygulama kararı aldı.

Kiraların hızla arttığı Vancouver'daki evinin kirası 2500 dolara fırlayan Tim Chen 430 kilometre uzaktaki Calgary'de yaşayan ailesinin yanına taşındı. Vancouver'daki üniversite kampüsüne yakın olan evin kirasını karşılayamadığı için bu kararı aldığını söyleyen Chen, Calgary'den Vancouver'a uçağın yaklaşık 1 saat 40 dakikada gittiğini söyledi. Chen uçağa yaklaşık 110 dolar ödediğini de belirtti.

Chen, "Ben her gün okula gitmiyorum, haftada sadece iki derste katılım zorunlu. Toplamda 3 saat dersim var ve dersten sonra otobüse binip havalimanına gidiyorum ve oradan da eve gidiyorum" dedi. Chen sıradan bir gününün böyle geçtiğini söylerken, Mayıs ayında mezun olacağını belirterek, "Mezun olduktan sonra uçakla seyahat benim için bitecek" dedi.



